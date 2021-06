The Boys : Antony Starr présente de nouvelles impressions de la saison 3

Il reste encore du temps avant que la troisième saison de « The Boys » arrive enfin au catalogue Amazon Prime Video, et l’un de ses principaux acteurs a souligné que toute l’attente en aurait valu la peine. Antony Starr déclare que le tournage des nouveaux épisodes de la série a été l’un des moments les plus agréables qu’il ait eu sur le plateau, assurant que les acteurs et l’équipe de production ont fait passer les choses au niveau supérieur.

« Oh mon Dieu. La saison 3 est de loin l’une des saisons télévisées les plus agréables avec laquelle j’ai eu la chance de participer », a commenté Antony Starr lors d’une récente conversation avec TVLine. « J’ai passé un bon moment avec la saison 2 et je pensais que nous avions fait quelque chose de vraiment cool en passant au niveau supérieur à partir de la saison 1, et vraiment, c’est une extension de cela. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’actrice partage les différences entre les séries Mandalorian et Boba Fett

Antony Starr assure qu’il s’agit sans aucun doute de sa saison préférée de The Boys, bien qu’il ne puisse partager une raison qui pourrait étayer cette affirmation. « Je suis toujours curieux de voir ce que les scénaristes, ces fous, préparent, et c’est un grand sentiment que dans la saison 3, je me sens toujours surpris et excité à chaque fois que je tourne la page du matériel », a commenté l’acteur.

Tout ce que je peux dire, c’est que je crois vraiment que les fans vont paniquer à propos de la saison trois.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kaley Cuoco révèle sa difficulté à filmer des séquences intimes

Les déclarations de Starr sont en phase avec celles d’Eric Kripke, showrunner de la série, qui a précédemment révélé que la troisième saison de « The Boys » est l’une des choses les plus folles qu’il ait faites à la télévision. Ce n’est pas pour moins, puisque cette saison mettra en vedette l’adaptation de l’une des histoires les plus tordues et controversées de la bande dessinée créée par Garth Ennis. La série n’a pas encore de date officielle pour la première de la nouvelle saison.