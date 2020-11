The Boy Saison 2: Intrigue et jamais vous devez être l’histoire

La saison 2 des garçons a une date de livraison en septembre. 15 mois après la première saison de la parodie surhumaine a été un succès pour Amazon Prime Video. Le casting de l’émission sera rejoint par un ancien de Breaking Bad. Et a été poussé vers la fin de la dernière finale. Tout comme un autre surhumain qui est sur le point de rejoindre The Seven. La bande-annonce de la nouvelle saison de The Boys a ensuite dévoilé l’intrigue des scènes les plus récentes

Date de sortie de la saison 2 de The Boys sur Amazon

La date de livraison de The Boys Season 2 est le vendredi 4 septembre. Quand les scènes commenceront à être transférées sur Amazon Prime Video. Bien que toutes les scènes de la saison principale aient été livrées sans délai. Amazon fait des choses quelque peu uniques pour la saison suivante.

Le 4 septembre, les trois premières des huit scènes du spectacle seront livrées sur la décoration. De même, les fans devront à ce moment-là s’accrocher pour la partie suivante du spectacle. Les cinq scènes restantes seront diffusées semaine après semaine le vendredi. Avec la finale de la saison 2 diffusée le 9 octobre.

Le casting des garçons saison 2

Karl Urban – Billy Butcher

Jack Quaid – Hughie Campbell

Antony Starr – Homelander

Erin Moriarty – Starlight

Dominique McElligott – Reine Maeve

Jessie T.Usher – Train A

Laz Alonso – Lait maternel

Chace Crawford – The Deep

L’histoire des garçons saison 2

Le scénario de The boys season 2 sortira définitivement d’un cliffhanger similaire. Cela a laissé à la dernière scène de la saison 1. Après le massacre de Homelander de Butcher à la saison inévitable montre les histoires courageuses s’appuyant sur le complot de souillure. Et ce boucher doit gérer la façon dont son partenaire de vie vit encore. La saison montante et à venir est chargée d’un énorme complot, une activité. Et jouer, ce qui le rend beaucoup plus énergisant que le sous-jacent.

