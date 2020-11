The Boss Baby 2: La bande-annonce de l’entreprise familiale apporte un nouveau patron et beaucoup de bébés ninjas

DreamWorks Animation a dévoilé la nouvelle bande-annonce de The Boss Baby: Family Business. La suite du premier opus nominé aux Oscars devrait sortir en salles le 26 mars 2021. Pendant un certain temps, le prochain film a été l’une des seules productions à avoir pu respecter le calendrier pendant la pandémie, grâce à la technologie permettant le travail à distance. Le producteur Jeff Hermann a déclaré: “À part quelques semaines passées à trouver comment mettre rapidement la technologie en place pour que cela soit possible, la transition a été plutôt fluide.”

Dans la suite de la comédie à succès nominée aux Oscars, les frères Templeton – Tim (James Marsden) et son petit frère Boss Baby Ted (Alec Baldwin) – sont devenus adultes et se sont éloignés les uns des autres. Tim est maintenant un père marié au foyer. Ted est un PDG de hedge funds. Mais un nouveau bébé patron avec une approche de pointe et une attitude positive est sur le point de les réunir à nouveau … et d’inspirer une nouvelle entreprise familiale. Marsden succède à Tobey Maguire en tant que frère aîné de Templeton dans The Boss Baby: Entreprise familiale.

Dans la suite, Tim et sa femme, Carol (Eva Longoria), le soutien de famille de la famille, vivent en banlieue avec leur fille super intelligente de 7 ans, Tabitha (Ariana Greenblatt), et l’adorable nouveau bébé Tina (Amy Sedaris) ). Tabitha, qui est au sommet de sa classe au prestigieux Acorn Center for Advanced Childhood, idolâtre son oncle Ted et veut devenir comme lui, mais Tim, toujours en contact avec son imagination juvénile hyperactive, s’inquiète du fait qu’elle travaille trop dur et qu’elle manque sur une enfance normale. La bande-annonce montre même des centaines de bébés ninjas. Jeff Hermann note: “C’est un film beaucoup plus gros. Le fait que nous ayons des centaines de ninjas pourchassant Boss Baby dans un couloir de la bande-annonce est un peu une allumeuse de ce que vous allez voir dans ce film.”

The Boss Baby: Entreprise familiale approfondit encore plus l’entreprise familiale alors que bébé Tina révèle qu’elle est un agent top secret pour BabyCorp. Elle a pour mission de découvrir les sombres secrets de l’école de Tabitha et de son mystérieux fondateur, le Dr Edwin Armstrong (Jeff Goldblum), elle réunira les frères Templeton de manière inattendue, les amènera à réévaluer le sens de la famille et à découvrir ce qui est vraiment compte. Jeff Herman a également révélé que le personnage d’Alec Baldwin est “plus dérivé de son personnage sur 30 Roche, Je dirais, que tout ce qu’il a fait récemment sur Saturday Night Live. Alec fait très attention à cela en créant son personnage. “

Lisa Kudrow et Jimmy Kimmel reprennent également leurs rôles de parents de Ted et Tim dans The Boss Baby: Entreprise familiale. S’appuyant sur le succès du premier opus, qui a rapporté plus de 500 millions de dollars dans le monde, la suite est réalisée par le cinéaste de retour Tom McGrath et est produite par Jeff Hermann. Vous pouvez consulter la bande-annonce pour The Boss Baby: Entreprise familiale ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Peacock Kids.

