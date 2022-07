The Book of Queer Episode 6 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de l’épisode 6 de The Book of Queer. Les fans de cette série ont recherché cet épisode parce qu’ils veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit. Après avoir vu toutes ces choses, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles concernant la date de sortie de The Book of Queer Episode 6. Outre ces informations ci-dessous, vous trouverez des réponses à vos questions telles que Où vous pouvez regarder cette série, Quand l’épisode 6 va sortir, Liste des épisodes, Détails de la distribution et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin.

c’est une série télévisée américaine de comédie dramatique et cette série a été créée par Eric Cervini. Son premier épisode est sorti le 2 juin 2022 et après sa sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays. Maintenant, les fans attendent avec impatience son prochain épisode.

L’histoire de cette série suit une personne queer historique et révolutionnaire considérable à travers l’histoire. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et vous serez curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Maintenant, après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de The Book of Queer Episode 6. Découvrons donc tous les détails possibles.

Date de sortie de l’épisode 6 de The Book of Queer

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’épisode 6 de The Book of Queer. Dans la saison 1 il n’y aura que 5 épisodes et pour le prochain épisode il faudra attendre la saison 2 de la série. Nous vous suggérerons simplement à tous de rester connectés avec nous car s’il y aura une mise à jour concernant la saison 2, nous vous informerons ici dès que possible.

Où regarder ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Discover + et c’est le réseau officiel de la série. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez y accéder ici. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de la série sur cette plateforme dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 1

Voici la liste des épisodes de la saison 1.

Rois et reines

Sashay en avant

Queen Work fait travailler l’équipe

De Gay à Z

Fierté ou mourir

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Nate Timmerman dans le rôle d’Abraham Lincoln

Eric Cervini comme soi

Riley Westling comme Bill Green

Ryan Simantel comme Alexandre le Grand

Dennis Renard comme Ahkenaten

Bennie Félix

Donzell Lewis

Jasmin Raphaël

Lina Green comme Storme

Griffin Kelly comme Lynn Conway

Sayrie comme Adam Powell

Jill Bennett comme Lorena Hickok

Bri Giger comme Sappho

Alejandra Cejudo comme Daniel Green Burner

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de The Book of Queer, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Book of Queer Episode 6 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

