The Bold Type : les 4 stéréotypes et préjugés de genre qu’il démolit

La ville de New York, la plus peuplée des États-Unis et trois amis qui brisent les barrières imposées par la société est un thème qui a été vu dans de nombreuses séries, mais celui récemment ajouté à Netflix, Le type audacieux, échapper à tous les clichés. S’il a ce côté typique de la vie new-yorkaise, il parvient aussi à approfondir des sujets très actuels avec une approche originale et profonde sans forcément y incorporer quoi que ce soit.

En fait, dans Le type audacieux Kat, Jane et Sutton, les trois protagonistes semblent avoir les pieds sur terre en fuyant le lieu commun qui est habituellement assigné aux femmes dans ce type de programme. Aussi, au-delà de la teinte féministe de la série, elles ont aussi le bon équilibre entre glamour, mode, drame et comédie puisqu’elles reflètent la réalité de trois millennials dans leur vie professionnelle.

Cependant, l’un des points qui ressort le plus de cette fiction est la façon dont elle démolit les stéréotypes et les préjugés de genre. Bien que la misogynie dont ils souffrent et les abus de pouvoir ne puissent être absents, il y a aussi le fait qu’ils parviennent à aller de l’avant en montrant à quel point ils sont forts et, à partir de Spoiler, nous révélons les 4 stéréotypes et préjugés de genre qu’ils ont réussi à abattre.

4 stéréotypes et préjugés de genre que The Bold Type renverse :

1. La femme doit rester sous la garde des enfants :

En général, dans toute société, on voit comment les femmes sont réduites à mettre leurs rêves de côté et à s’occuper des enfants alors que l’homme est celui qui va travailler et gagner de l’argent. Cependant, Le type audacieux montre une situation inverse : Jacqueline Carlyle succède à la rédactrice en chef du magazine Scarlet et son mari, Ian, est celui qui reste à la maison pour s’occuper de leurs deux enfants.

2. Les femmes noires ne peuvent pas avoir de position hiérarchique :

À de nombreuses reprises, la discrimination contre les Noirs a suscité une controverse dans le monde entier. Mais Le type audacieux Non seulement est l’une des protagonistes de la couleur, mais elle est également la première femme noire à diriger le département des médias sociaux, ce qui lui rappelle tout au long du strip.

3. Votre partenaire peut conditionner votre travail :

Le personnage de Meghann Fahy, Sutton Brady, développe une relation avec celui de Sam Page, Richard Hunter, qui est l’un des actionnaires de la société de Scarlet. Et, pour cette raison, lorsque son histoire d’amour est connue, beaucoup commencent à considérer qu’elle monte dans des positions simplement parce qu’elle est « la petite amie de », bien qu’elle démontre ses capacités et son indépendance, peu importe qui elle aime.

4. Corps hégémoniques et conséquences dans la société adolescente :

À plus d’une occasion, la série se bat pour l’inclusion de modèles en dehors de l’hégémonisme. En effet, l’une des protagonistes réalise un défilé de mode sans faire appel à des mannequins professionnels, mais préfère plutôt ses amis pour « mieux représenter son essence ». En outre, ils montrent également à un moment donné comment cela affecte les millennials.