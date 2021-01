The Big Bang Theory: Mayim Bialik parle de son entrée dans la série

Si les histoires derrière les grands personnages du cinéma et de la télévision nous montrent quelque chose, c’est que, dans la grande majorité des cas, tout est dû au fait d’être au bon endroit et au bon moment. Tel est le cas de Mayim Bialik, connue pour son rôle de Amy Farrah Fowler dans la comédie télévisée à succès « La théorie du Big Bang».

Avant de décrocher le rôle en 2010, l’actrice admettait qu’elle avait auditionné pour la série parce qu’elle cherchait une assurance maladie, ce qu’elle savait qu’il était.Guilde des acteurs de l’écran« Je pourrais le récompenser s’il obtenait, même si c’est un rôle très mineur.

«Je suis sûre que vous, dans le nord, pouvez comprendre que mon assurance maladie s’épuise parce que ce n’est pas considéré comme un droit de l’homme dans ce pays», a-t-elle déclaré. Bialik à l’environnement canadien Le social. «J’avais un jeune fils et un nouveau-né et j’aurais été un étudiant diplômé et mon assurance expirait. J’ai découvert que le simple fait d’avoir quelques emplois là-bas me permettrait d’avoir à nouveau une assurance. «

«Je ne m’attendais pas à être un habitué d’une émission de télévision. J’enseignais les neurosciences. Elle avait été tutrice en hébreu. Il avait enseigné le piano. Je porte beaucoup de chapeaux, tu sais », dit-il.

Elle reconnaît qu’au moment de son audition, elle n’avait jamais vu l’émission. L’actrice obtiendrait non seulement l’assurance maladie qu’elle espérait, mais aussi un personnage qui allait changer sa vie et l’orientation de sa carrière professionnelle.

Récemment, son coéquipier, Jim Parsons, révélerait qu’il a auditionné une fois pour la version américaine de ‘Le bureau». Bien qu’il n’ait pas voulu révéler le rôle pour lequel il a ajouté, il avoue avoir pensé que le concept de comédie de bureau semblait ridicule au premier abord.