The Batman : Robert Pattinson est le super-héros le moins bien payé d’Hollywood

Le montant qu’il a collecté Robert Pattinson pour avoir joué Le Batman, le film noir qui explore les débuts du personnage, n’est pas négligeable, mais ils le placent comme le super-héros le moins bien payé de l’histoire. Pour un acteur comme Pattinson qui vient de jouer dans la saga Twilight dans laquelle il a fait de grandes fortunes, le nombre qu’il recevra pour avoir endossé le manteau de la chauve-souris est frappant.

Robert Pattinson facturé 3 millions de dollars pour être le nouveau Homme chauve-souris. De cette façon et en le comparant avec d’autres acteurs qui ont travaillé dans le genre, on peut parler d’un maigre salaire. On peut le comparer avec d’autres chiffres. Par exemple, Daniel Craig facturé 100 millions de dollars pour Couteaux sortis. Balle chrétienne, qui a donné vie à Homme chauve-souris dans la trilogie de Christophe Nolan, facturé 10 millions pour le premier film, 20 pour le deuxième et 15 pour la troisième entrée du héros.

Un salaire qui attire l’attention

En poursuivant les comparaisons, nous remontons un peu plus loin dans le temps, jusqu’à la fin des années 1980, lorsque le batmania a rendu fous les adeptes de la chauve-souris et Tim Burton présenté cette œuvre gothique qui est Batman 89, qui a ébloui avec la bande son de Danny Elfman. A cette occasion, le protagoniste Michael Keaton, facturé 5 millions de dollars pour avoir été Bruce Wayne. Environ 10 millions de pièces aujourd’hui.

À de nombreuses reprises, les acteurs s’arrangent pour collecter un pourcentage du box-office mondial du film dans lequel ils jouent. De cette façon, ils parviennent à mettre de grosses sommes d’argent dans leurs poches lorsque le film sur lequel ils ont travaillé devient un succès mondial. Pattinson a probablement une telle convention. Il y a aussi la chance qu’il revienne pour une suite. Apparemment, l’acteur aurait un contrat pour trois films.

Le Batman arrivera au cinéma la prochaine 4 mars 2022. Pendant ce temps, les fans du super-héros attendent avec impatience l’événement en ligne connu sous le nom de DC FanDome, où ils présenteront une nouvelle avant-première du film qui rend compte des premières expériences de Bruce Wayne comme le chevalier noir.