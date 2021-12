The Batman: Riddler dévoile le secret de Bruce Wayne dans une nouvelle séquence

Dans de nouvelles images de Le Batman publié par Warner Bros. Japan, un point crucial de l’intrigue a été révélé qui jouera un rôle important dans le démêlage de toute l’histoire et du récit du film. Le teaser d’une minute et demie comprenait de nouveaux clips en plus de ceux de la bande-annonce officielle publiée au DC Fandome, ainsi qu’une voix off effrayante et intense d’Edward Nashton / The Riddler de Paul Dano. La bande-annonce présentait abondamment les thèmes sombres, granuleux et noirs qui ont été fortement taquinés et discutés par le réalisateur Matt Reeves et les membres de la distribution.

Mais, il y a un aspect de l’intrigue du film que cette séquence a couvert exclusivement, qui est la plus grande énigme de tous les temps : Qui est Batman ? Dans les images, Bruce, apparemment au cours de son enquête pour retrouver Nashton, tombe sur un panneau avec des coupures de journaux sur sa famille et lui-même épinglé dessus. Le tableau a également un message écrasé sur les coupures de presse,

Si seulement je savais alors… ce que je sais maintenant…

C’est une implication du fait que Nashton a peut-être découvert la vérité derrière l’identité de Bruce Wayne en tant que Batman. Et pas seulement cela, les images ont également taquiné un lien entre Nashton et les Waynes, qui est non seulement une nouvelle interprétation à la fois de Batman et de Riddler, mais pourrait également être un point important de l’intrigue, suffisamment pour faire haleter le public dans les théâtres. Jetez un œil à cette image et voyez un jeune Nashton avec la famille Wayne avec des coupures prouvant la surveillance continue de Riddler sur Bruce Wayne.





Warner Bros.

Le teaser supplémentaire suit Riddler complotant des plans et assassinant des fonctionnaires de Gotham City, apparemment dans sa quête maniaque pour chasser et éradiquer les corrompus et la corruption de la ville. Cependant, lorsque Batman entre dans le jeu, le teaser suggère que le duel psychologique entre les deux deviendrait personnel. Alors que Riddler appelle Bruce :

Je suis ici pour démasquer la vérité sur cette ville ; tu en fais aussi partie

C’est une déclaration que Bruce ne comprend pas, mais cela peut faire allusion à quelque chose que le synopsis du film a également, à savoir les découvertes de Bruce sur les activités corrompues de la ville liées à ses familles. À quel point Riddler est fidèle à ses paroles, compte tenu de leur nature cryptique, ne serait révélé qu’à la sortie du film.

Mais la bande-annonce ne nous laisse pas à nos hypothèses. Alors que la vengeance arrive à la fin de la bande-annonce sous la forme d’un impitoyable Bruce Wayne / Batman, il est choqué alors qu’il affronte le Riddler, lorsque Riddler appelle son nom,

J’ai essayé de te joindre – Bruce Wayne !

Alors que la voix off nous captive avec de multiples questions et l’enthousiasme qui en résulte pour le film, la version techno du thème officiel de Michael Giacchino pour le film ajoute à cette excitation.

Le teaser montre comment Le Batman ne sera pas seulement un conflit super-héros-méchant, mais plongerait dans le suspense et les mystères associés à d’autres personnages et scénarios des bandes dessinées qui sont adaptés dans ce film. Les codes de Riddler, qui démêleront probablement ses plans et ses meurtres, auront un impact mental sur Bruce Wayne, tandis que le combat de ce dernier contre le crime organisé de la ville et son incapacité à comprendre son objectif (étant donné qu’il n’en est qu’à sa deuxième année de lutte contre le crime) augmentera le chaos auquel nous assisterons Le Batman.

Matt Reeves, le réalisateur du film a qualifié son itération du croisé capé de DC d’être la plus effrayante jamais réalisée; et d’après la représentation violemment horrible du personnage par Robert Pattinson, il semble qu’il soit absolument vrai. Et ce teaser vient de nous donner envie de sortir le film.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus Le Batman? Dites le nous dans les commentaires.

Le Batman sortie le 4 mars 2022.





