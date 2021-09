« The Batman » proposera un spin-off sur The Penguin sur HBO Max

L’impatience pour la première de « The Batman » est de plus en plus grande et bien que cela n’aide pas le temps à passer plus vite, cela fait que les fans commencent à sauter d’excitation à chaque nouveau détail révélé, étant celui de Cette semaine, la révélation d’un nouvelle série dérivée axée sur le monde souterrain de Gotham City.

Un nouveau rapport Variety indique qu’une nouvelle série dérivée du nouveau film écrit et réalisé par Matt Reeves est en développement, qui se concentrerait sur Oswald Cobblepot / The Penguin, un personnage qui sera joué sur grand écran par Colin Farrell, qu’il arriverait exclusivement pour HBO Max.

Le nouveau rapport indique que Farrell est en négociations pour reprendre son rôle de Cobblepot dans la production, bien que son implication n’ait pas encore été confirmée. La série suivrait de près le Pingouin dans son ascension au pouvoir en tant que l’une des figures criminelles les plus puissantes de Gotham, avec Lauren LeFranc (productrice d »Agents of SHIELD’) réalisant et co-écrivant.

Matt Reeves aurait un crédit sur la série en tant que scénariste, en plus d’avoir la participation de Dylan Clark en tant que producteur exécutif. Si la série se concrétise, ce serait la deuxième fois que nous verrions Cobblepot à la télévision contemporaine depuis la performance de Robin Lord Taylor dans « Gotham » de la chaîne Fox.

Une autre référence évidente lorsqu’on parle du personnage est Danny DeVito, qui sous la direction de Tim Burton avec le film « Batman Returns » de 1992, a présenté au public une version quelque peu littérale de son personnage, qui était une sorte de phénomène qui vivait dans le égouts accompagnés des manchots abandonnés du zoo et de quelques clowns rejetés du cirque.

Bien qu’il n’apparaisse que quelques secondes dans la bande-annonce de « The Batman », Colin Farrell a attiré l’attention des fans de DC Comics pour l’utilisation surprenante du maquillage prothétique dans sa caractérisation, qui se serait avérée si efficace que l’acteur n’a pas été pleinement reconnu sur le plateau. « The Batman » a une date de sortie prévue pour le 4 mars 2022.