The Batman : Colin Farrell a déclaré qu’il apparaissait dans quelques scènes en tant que Pingouin

Colin Farrell C’est une star qui attire l’attention sur chacun des projets auxquels il participe. Pour cette raison, lorsque sa participation à Le Batman comme lui manchot, de nombreux fans ont célébré la décision de Matt Reeves d’intégrer l’Irlandais dans le projet mené par Robert Pattinson. La décision a reçu de nouveaux applaudissements alors que des images du tournage ont été divulguées avec l’acteur méconnaissable dans le maquillage comme Pot à galets d’Oswald.

Cependant, Farrell a profité d’une interview pour préciser que sa participation au film n’est pas prédominante, comme l’imaginaient les fans. « Je ne suis que dans cinq ou six scènes. J’ai hâte de voir le film, car je ne l’ai pas gâché avec ma présence. », a déclaré l’acteur et a ajouté : « C’est une promotion pour moi. Je suis un peu mal à l’aise pendant les neuf minutes où je me présente et j’ai hâte de voir ce que Matt a fait avec cette histoire. »

Colin Farrell a parlé de The Batman







Il était temps pour l’interprète de parler de l’influence du COVID-19 sur le tournage du film : « Évidemment, COVID a commencé à conquérir le monde lorsque nous tournions et je suis allé à Londres en mars 2020. Il restait encore quatre ou cinq semaines de travail. »

Puis quelque chose s’est passé que la production a d’abord nié : la contagion du protagoniste. « Ensuite, nous retournons et Robert Pattinson il avait été infecté. Est-ce que le m ***** ou Homme chauve-souris tu as le COVID ? », Farrell a déclaré à propos de la situation que les membres du projet et l’acteur qui le dirige ont dû vivre.

Le casting du film comprend Zoë Kravitz comme Selina Kyle, Paul Dano comme Edward Nashton, Jeffrey Wright comme commissaire Gordon, John Turturro comme Carmine Falcone et Andy Serkis comme Alfred Pennyworth. Le Batman sortira en salles le 4 mars 2022.