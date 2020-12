«  The Bachelorette  »: Tayshia Adams a battu un record majeur dans la franchise

Bien que Tayshia Adams n’ait pas été le premier choix des producteurs pour La bachelorette, elle a plus que convaincu Bachelor Nation. De nombreux fans de la série la déclarent comme la meilleure vedette de l’histoire de la franchise. D’autres continuent d’exprimer leur gratitude que le choix original des producteurs, Clare Crawley, ait trouvé l’amour dès le début afin qu’ils puissent vivre une saison pleine d’Adams. En fait, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre pourquoi Adams n’a pas été le premier choix pour diriger la série depuis le début.

Tayshia Adams | ABC via Getty Images

Adams a toujours reçu un très bon montage pendant son séjour au sein de la franchise. Pendant la saison de Colton Underwood Le célibataire, elle a réussi à se démarquer grâce à sa maturité et son attitude joyeuse. Elle et Underwood semblaient partager une relation ludique et elle a réussi à se rendre jusqu’à la semaine de la suite fantastique et était dans son top trois. Cependant, lorsque Cassie Randolph a quitté la série, Underwood a rompu les choses avec Adams et Hannah Godwin afin de poursuivre une relation avec Randolph.

Tayshia Adams était très appréciée avant de devenir « The Bachelorette »

Alors qu’Adams était bouleversée par sa rupture avec Underwood, de nombreux téléspectateurs ont été impressionnés par la façon dont elle a géré la situation. Elle a fait tout son possible pour réconforter Underwood en dépit d’être elle-même dévastée. Heureusement, la maintenant Bachelorette n’a pas eu le cœur brisé pendant trop longtemps. Quelques mois plus tard, elle s’est retrouvée sur une plage au Mexique en train de prendre une autre balançoire amoureuse sur Licence au paradis.

Il serait juste de dire que la Bachelorette était une denrée populaire au Mexique. Beaucoup de gens étaient intéressés à poursuivre une relation avec elle. Les fans se souviendront que Blake Horstmann a demandé à Adams de sortir lors de son premier rendez-vous. Derek Peth a également exprimé son intérêt, mais c’est en fait John Paul Jones qui a capturé l’intérêt romantique d’Adams.

Les producteurs ont initialement choisi Clare Crawley sur Adams

Alors que JPJ et Adams étaient certainement un match inhabituel, les fans et les autres concurrents de l’émission soutenaient leur relation. Bien qu’Adams ait interrompu les choses avant la finale de la saison de Licence au paradis, elle s’est présentée chez lui pour entretenir une relation avec lui peu de temps après. La relation a été de courte durée mais le couple ne semble pas avoir de mauvaise volonté l’un envers l’autre.

Grâce à la pandémie, Licence au paradis a été annulé, il est donc impossible de dire si Adams aurait fait une autre apparition s’il en avait eu l’occasion. Cependant, on sait qu’elle était considérée comme la principale responsable de La bachelorette aux côtés de Crawley et Tia Booth. On ne sait pas pourquoi les producteurs ont choisi Crawley plutôt que Adams, mais cela semble avoir bien fonctionné pour les deux femmes.

Adams a battu un record Instagram dans Bachelor Nation

En plus d’être une excellente vedette, les fans sont ravis de la diversité qu’Adams apporte à la franchise. Adams n’est que le deuxième plomb noir en La bachelorette histoire derrière Rachel Lindsay. Et même si elle n’est pas la première à attraper la place, elle a marqué l’histoire d’une autre manière. Adams est actuellement la première et la seule personne noire de l’histoire de l’ensemble Bachelier franchise pour atteindre et dépasser 1 million d’abonnés sur Instagram. En fait, elle est la candidate noire la plus suivie de l’histoire de la franchise.

Avant de devenir La bachelorette, Le nombre d’abonnés d’Adams était d’environ 800 000. Cependant, au 3 décembre 2020, le natif de Californie comptait 1,2 million d’abonnés et nous nous attendons à ce que ce nombre continue de croître. Il semble qu’Adams ait certainement gagné une grande partie de Bachelor Nation. Espérons que cela inspirera les producteurs à continuer à diversifier la franchise à l’avenir.