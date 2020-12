The Action-Adventurer Starlink: Battle For Atlas est désormais gratuit grâce à la période de cadeaux d’Ubisoft

Ubisoft lance officiellement sa saison de cadeaux, qui, si vous vous en souvenez, est l’endroit où ils offrent un jeu par jour gratuitement pendant environ une semaine. C’est un excellent moyen de générer de la positivité au sein de la communauté et de donner aux joueurs quelque chose à espérer tout au long du mois de décembre.

Le premier jeu sur le pont est l’aventurier d’action Starlink: Bataille pour Atlas. Il ne sera disponible que pour aujourd’hui, donc si vous souhaitez l’ajouter à votre collection, assurez-vous de cliquer sur le lien approprié et d’avoir les informations de votre compte Ubisoft à portée de main.

Si vous prenez Ubisoft sur cette offre, vous pourrez profiter d’un système solaire plein de possibilités. L’Atlas Star System a été envahi par Grax et la Légion oubliée, mais en tant que pilote spatial d’élite, vous dirigerez une résistance dans un combat épique entre le bien et le mal.

Le jeu fait beaucoup de choses avec la personnalisation de son vaisseau. Vous pouvez mélanger et assortir une grande variété de pièces en fonction des manœuvres défensives et offensives que vous prévoyez d’exécuter lorsque vous voyagez dans un système solaire magnifique et illimité.

Vous vous retrouverez également plongé dans un système de RPG profond, avec de nombreux systèmes à maîtriser et à peaufiner. Si vous continuez à jouer à travers l’histoire, vous aurez accès à des armes plus puissantes, à de meilleures ressources et à des capacités uniques qui offrent vraiment beaucoup de valeur sur laquelle vous voudrez revenir.

Ubisoft Toronto a également créé un système solaire assez impressionnant pour vous permettre de naviguer, avec un total de sept planètes. Tous sont équipés de leurs propres écosystèmes et d’attributs uniques. Alors que vous avez fini de découvrir les tenants et les aboutissants d’une planète, une autre attend d’être explorée.

Starlink: Bataille pour Atlas est un moyen assez solide pour Ubisoft de mettre les choses en marche au cours du mois de décembre. Covid-19 a toujours un impact important sur presque tous les secteurs, mais il est toujours agréable d’apprécier la saison des dons dans la communauté des joueurs.

Et si vous êtes enthousiasmé par les cadeaux supplémentaires à venir, assurez-vous de rester à l’écoute des comptes de médias sociaux d’Ubisoft. Ils vous tiendront au courant lorsque le prochain billet de faveur sera disponible. Dans l’ensemble, c’est un excellent moyen de constituer une collection sans avoir à dépenser un centime. Vous pouvez également parier qu’il y aura des offres assez solides dans les jours qui suivent.