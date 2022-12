That ’90s Show: Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce avec le retour de son casting original

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de »Ce spectacle des années 90 », la nouvelle série dérivée de l’émission classique » That ’70s Show ». Servant de suite, dans l’aperçu on peut voir le retour de Topher Grace, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prépon et bien d’autres comme leurs personnages de la première série.

La bande-annonce nous laisse voir Leia Forman, fille d’Eric et Donna, qui à la recherche de nouvelles aventures et d’amis retourne chez ses grands-parents à Point Place, où nous reverrons Red et Kitty Forman, interprétés par forgeron kurthwood Oui debra jo rupprespectivement.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Shadow and Bone: quand est la première de la deuxième saison de la série Netflix

Dans l’aperçu, nous pouvons également voir Wilmer Valderrama dans le rôle de Fez, qui possède maintenant un salon de beauté, et l’apparition de Leo, joué par Tommy Chong. » That ’90s Show » présente un nouveau groupe d’amis qui suivront Leia dans cette nouvelle histoire.

» That ’70s Show » a été créé pour la première fois sur Fox de 1998 à 2006, diffusé pendant un total de 8 saisons avec 200 épisodes. La série a suivi un groupe d’adolescents vivant toutes sortes d’expériences à Point Place, Wisconsin, du 17 mai 1976 au 31 décembre 1979.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Umbrella Academy : la saison 4 aura un total de 6 chapitres

La plateforme Netflix a annoncé » That ’90s show » en octobre 2021, garantissant que la plupart des personnages de la série originale apparaîtraient en tant qu’invités dans les épisodes. Le casting de la nouvelle série comprend Callie Haverda comme Leia, Ashley Aufderheide comme Gwen, Mace Coronel comme Jay, Maxwell Acee Donovan comme Nate, Reyn Doi comme Ozzie et Sam Morelos comme Nikki.

Comme la série originale, » That ’90s Show » aura son histoire dans les années 90, avec toutes sortes d’aspects rappelant cette époque. La série arrivera sur Netflix le 19 janvier.