Testé: à quelle vitesse la nouvelle puce Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm pour PC est-elle

HP Elite Folio est le premier ordinateur portable que nous ayons vu être alimenté par la dernière puce Arm de Qualcomm, le Snapdragon 8cx Gen 2. Oui, le Gen 2 – supposément une mise à niveau plus rapide et plus puissante du Qualcomm Snapdragon 8cx. Vraiment? Nous avons testé le HP Elite Folio et la puce Snapdragon 8cx Gen 2 pour savoir à quel point il est rapide.

Ce n’est pas un examen formel. Ce que nous avons fait, c’est de prendre l’élégante tablette enveloppée de cuir végétalien de HP et d’effectuer quelques premiers tests dessus, pour établir des comparaisons immédiates avec les critiques précédentes. Bien que nous exécutions généralement des tests de performances plusieurs fois pour déterminer les performances moyennes, dans ce cas, nous n’avons exécuté notre suite de références que deux fois, suffisamment pour garantir l’exactitude de nos résultats.

Nos résultats incluent quelques mises en garde. N’oubliez pas que les puces Snapdragon de Qualcomm sont basées sur l’architecture Arm, un concurrent des puces X86 fabriquées à la fois par AMD et Intel. Apple a mis Arm sous les projecteurs avec son processeur M1, une puce Arm qui est maintenant présente dans les MacBook Apple et qui se compare favorablement aux PC Windows. La dernière puce de Qualcomm (officiellement appelée Snapdragon 8cx Gen 2 5G) fonctionne à 3,15 GHz, contre 2,84 GHz de l’ancien Snapdragon 8cx.

Malheureusement, nous ne comparons pas encore le Snapdragon 8cx Gen 2 à l’Apple M1. Étant donné que Mac OS et Windows d’Apple ont été conçus (ou repensés) pour fonctionner au-dessus des architectures X86, le code initialement écrit pour les puces X86 doit être traduit en instructions Arm via l’émulation. La technologie Rosetta d’Apple facilite cela et Windows traduit les instructions X86 32 bits. Cependant, la plupart des applications fonctionnent en mode 64 bits, ce qui signifie que les puces Snapdragon ne sont pas en mesure de traiter nativement les applications X86 64 bits. Cela a changé en décembre, lorsque Microsoft a introduit un émulateur X86 64 bits sur Windows on Arm, dans le cadre de son programme Windows Insider.

Faites bien attention à la façon dont il se compare au Samsung Galaxy Book S de 2020 et à sa puce Snapdragon 8cx de première génération, ainsi qu’au Microsoft Surface Pro X, qui utilisait une version améliorée du Snapdragon 8cx pour créer le processeur Microsoft SQ1. (Microsoft a par la suite actualisé la Surface Pro X avec une version mise à niveau de cette puce, connue sous le nom de SQ2, que nous n’avons pas testé.) Nous avons également inclus la Microsoft Surface Go et la Surface Go 2, deux tablettes qui utilisent les processeurs Intel de la série «Y» pour tablettes. Au sommet de ces graphiques de référence se trouvent des ordinateurs portables plus traditionnels, notamment le Surface Laptop 3 de 2019 (Ice Lake) et l’Acer Swift 3 de 2020.

Oh, et la tablette Lenovo ThinkPad X1 mentionnée ici date de 2016. Nous avons son cousin mis à jour, le Lenovo ThinkPad X12 Detachable, en interne pour les tests, et nous inclurons ces chiffres dans l’examen d’Elite Folio.

HP HP Elite Folio est un convertible qui se replie en mode tablette.

Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm, comparé

Le PCMark 8 d’UL n’est pas officiellement pris en charge en tant que référence moderne, bien qu’il offre un bon point de comparaison avec les appareils plus anciens où il était encore en service. Comme son cousin plus moderne, PCMark 10, le test Creative de PCMark 8 comprend des tests pour le traitement de texte et les feuilles de calcul, mais aussi la navigation Web, les jeux légers, ainsi que le montage photo et vidéo. Malheureusement, ce premier test prépare le terrain: l’Elite Folio et son processeur Snapdragon 8cx Gen 2 représentent une mise à niveau définitive, mais pas suffisante pour offrir des performances qui rivalisent avec les ordinateurs portables concurrents.

Mark Hachman / IDG HP Elite Folio et le processeur Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G à l’intérieur (barre rouge) sont modérément plus puissants que son prédécesseur dans le Samsung Galaxy Book S (barre orange).

En tant qu’application 64 bits, PCMark 10 ne fonctionnera pas encore sur l’Elite Folio. Ne vous inquiétez pas: un sous-ensemble de l’indice de référence, les applications PCMark 10, mesure à quel point le bloc-notes gère les applications Microsoft 365 (anciennement Office 365) du monde réel telles que Word, Excel, PowerPoint et le navigateur Edge. PCMark 10 mesure la rapidité d’ouverture des applications, ainsi que des benchmarks de performance comme le traitement des feuilles de calcul. Encore une fois, le HP Elite Folio et son processeur Snapdragon 8cx Gen 2 sont compétents, mais pas compétitifs.

Mark Hachman / IDG C’est un chiffre encourageant si vous envisagez d’acheter un HP Elite Folio. Pour le travail quotidien au sein d’Office, le Folio fonctionne correctement. Mais la tablette bas de gamme Surface Go 2 de Microsoft la surpasse toujours.

Nous avons traditionnellement inclus certaines applications Web dans le mélange, car ce sont naturellement des tâches multiplateformes indicatives de la façon dont le travail est effectué aujourd’hui. Le benchmark WebXPRT n’est pas beaucoup utilisé par rapport aux applications dédiées, bien que nous ayons suffisamment de benchmarks pour une bonne comparaison.

Mark Hachman / IDG WebXPRT 3 mesure les performances du processeur effectuant des tâches Web. De nombreux ordinateurs portables fonctionnent de manière comparable.

Enfin, nous examinons généralement les capacités graphiques intégrées des ordinateurs portables que nous testons. Le Core d’Intel (et son GPU intégré Xe) et les cœurs Radeon trouvés dans les dernières puces mobiles Ryzen n’ont pas besoin d’apparaître ici – cette comparaison avec les ordinateurs portables plus anciens montre toujours que le Snapdragon est bien en retard en 2021. Test 3DMark «Night Raid» d’UL a été spécialement conçu pour les comparaisons multiplateformes, car il fonctionne à la fois sur les puces Arm et X86.

Mark Hachman / IDG Les GPU Adreno de Qualcomm se sont toujours plutôt bien comportés lors de nos tests graphiques.

Pourquoi acheter le HP Elite Folio? Esthétique et batterie

HP nous dit que l’Elite Folio devrait inclure les pilotes graphiques nécessaires pour lui permettre d’exécuter des applications X86 64 bits. Dans un souci d’équité, cependant, nous nous en tenons à la version stable de Windows on Arm 32 bits qui accompagnait l’Elite Folio. Cela permet en partie de garantir que les problèmes que nous trouvons ne sont pas dus à une version bêta du système d’exploitation de Microsoft.

Heureusement, les applications que nous pouvons exécuter sur le HP Elite Folio et son processeur Snapdragon 8cx Gen dans son état actuel brossent déjà une image assez précise de ses performances, à la fois en termes de création de contenu traditionnelle et d’applications bureautiques, ainsi que de capacités graphiques. et même travailler sur le Web. Nous mettrons à niveau la tablette vers la version Windows Insider de Windows 10 plus tard, afin de pouvoir exécuter nos benchmarks plus traditionnels et évaluer plus complètement Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm et Elite Folio.

La durée de vie de la batterie, cependant, peut être le véritable argument de vente. HP estime que l’Elite Folio durera environ 20 heures, toujours le meilleur argument de vente pour les PC Snapdragon. Nous allons tester cela et faire un rapport dans le cadre de notre examen complet, qui examinera également l’attrait esthétique de l’Elite Folio, le cousin du Spectre Folio gainé de cuir véritable.

HP positionne l’Elite Folio comme une machine de type Office et e-mail. Cela semble juste. Nous devrons voir comment l’Elite Folio et son processeur Qualcomm Snapdragon résistent aux tests quotidiens et si les affirmations sur la durée de vie de la batterie se vérifient. Si la performance est votre priorité, cependant, ce n’est probablement pas l’ordinateur portable qu’il vous faut.

