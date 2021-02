Test technique MLB The Show 21 commençant le 23 février

Sony nous a donné notre premier aperçu du gameplay de MLB The Show 21, bien que curieusement, il se concentre sur la version PlayStation 4 (fonctionnant sur une PlayStation 5, naturellement) pour le moment. Les révélations de nouvelle génération sont attendues plus tard dans le cycle de marketing du titre, avec un programme complet de diffusions en direct des premières fonctionnalités prévues pour mars.

Pour l’instant, cependant, nous avons une bande-annonce avec la célèbre marionnette Coach de la série et Fernando Tatis Jr.La vidéo présente trois nouveaux commutateurs de style de jeu, conçus pour adapter le gameplay à vos goûts. D’après ce que nous pouvons dire, ce sont des paramètres réellement personnalisés qui ajusteront les curseurs d’une manière spécifique: Casual facilite la tâche, par exemple, tandis que Compétitif relève le défi.

Écrivant sur le blog PlayStation, le stratège de la marque Ramone Russell a présenté quelques-unes des autres améliorations de gameplay auxquelles vous pouvez vous attendre: «L’équipe a investi beaucoup de temps de développement à travailler sur d’autres domaines de gameplay – notre objectif principal étant les captures de ballon volant, les captures de mur et captures qui sortent de l’axe z. » Il y a aussi un nouveau mécanicien de tangage tease dans la bande-annonce.

Vous pourrez tester tout cela dans le cadre d’un test technique fermé, avec des inscriptions en direct maintenant par ici et en cours le 23 février. Et d’autres vidéos comme celle ci-dessus sont prévues toutes les deux semaines pour le reste du mois, il semble donc que Sony ait un cycle de marketing long et détaillé en réserve pour la sortie de cette année.