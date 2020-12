Test du Samsung Galaxy M51: un monstre de batterie de 7000 mAh

Lorsque l’appareil en question tombe en dessous de 30K, nous penchons automatiquement la tête vers le OnePlus Nord pour comparaison. C’est l’impression que la proposition de valeur résurgente de OnePlus s’est créée sur le marché indien ces jours-ci. Samsung avait pour objectif de changer cela et avec le Galaxy M51, c’est en quelque sorte le cas.

Avec une batterie massive de 7000 mAh, le Galaxy M51 mérite d’être le sujet de discussion. C’est le seul smartphone offrant une batterie aussi énorme non seulement dans le milieu de gamme, mais dans tous les segments de prix. De toute évidence, cela obligera certains acheteurs à opter pour ce téléphone. Mais qu’en est-il des autres? Qu’est-ce que ce smartphone offre d’autre qui peut convaincre les gardiens de clôture lorsqu’un rival comme le OnePlus Nord commence à Rs 24999, propose un affichage de taux de rafraîchissement de 90 Hz, une charge rapide de 33 W et une triple caméra de 48 MP?

Conception volumineuse et fade

Habillé d’un matériau « glasstic » bleu uni, le Galaxy M51 a clairement l’air très plastiqué. Samsung a gardé le look très simple – ennuyeux, même – sans dégradé, juste un dos bleu uni qui est sujet aux rayures et aux taches. Il a été pratiquement conçu pour un étui en silicone, mais comme toujours, Samsung n’en inclut pas un dans la boîte. Il aurait été agréable. Il y a une configuration de caméra quadruple rectangulaire à l’arrière bien nichée dans le coin supérieur gauche. Il ne dépasse pas beaucoup ou n’a pas l’air gênant, ce que j’aime bien.

Le Galaxy M51 dispose d’un scanner d’empreintes digitales latéral au lieu d’un scanner intégré comme ses concurrents. Il répond rapidement et il est bien placé. Mais il y a eu plusieurs cas où j’ai accidentellement touché le capteur en le tenant, en déverrouillant le téléphone, vous devrez donc supporter cela ou vous y habituer. Je sais que non.

Le smartphone est un peu encombrant (213 g), ce qui est attendu puisqu’il contient une batterie de 7000 mAh, mais il est toujours pratique. Il ne glissera pas de vos mains, grâce au matériau en verre. Si vous prévoyez de l’utiliser d’une seule main, vous devriez probablement baisser vos attentes, car en raison de son poids élevé et de sa grande taille (il a un écran de 6,7 pouces), l’idée d’une utilisation à une main est assez farfelue. Sur le bord inférieur, vous obtenez un port de type C pour le chargement, une prise casque 3,5 mm et un seul haut-parleur inférieur.

Tant que vous n’êtes pas quelqu’un qui déteste utiliser d’énormes téléphones, vous êtes prêt à partir. Le design manque de punch, vous devrez donc vivre avec cela aussi.

Bel affichage

Il y a des inconvénients à un gros téléphone, mais les avantages sont clairement difficiles à ignorer. Bien que la taille et le poids étaient moins que confortables pour moi, regarder Ruisseau Schitt sur le Galaxy M51 était un vrai régal! L’écran AMOLED de 6,7 pouces a exploité ses atouts et a montré des couleurs vives et des images nettes. Il exécute une résolution de 1 080 x 2 400 pixels. Même si j’aurais plus apprécié si la caméra perforée était placée dans un coin et non au centre, ce n’était pas un gros problème. Les lunettes sont minces et élégantes, ce qui ajoute à l’expérience visuelle. Avec une luminosité de 420 nits, la visibilité extérieure ne vous décevra pas non plus.

Une caméra quadruple typique de 64 MP

Le smartphone dispose d’une configuration à quatre caméras qui abrite un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP, un objectif macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. Ceci est similaire à ce que son prédécesseur, le Galaxy M31 avait.

Tout comme Sheldon l’a dit dans son examen du Galaxy M31, la configuration de la caméra fonctionne assez bien. Avec suffisamment de détails et une bonne précision des couleurs, le smartphone a réussi à capturer des images de bonne qualité. En ce qui concerne les portraits, la détection des contours, les couleurs et la clarté sont restées intactes. Cependant, j’ai remarqué que cela brouillait les mèches de cheveux tout en produisant des portraits, mais ce n’est pas un facteur décisif. Le smartphone parvient également à se concentrer rapidement sur l’objet, contrairement à de nombreux autres téléphones que j’ai testés.

Des problèmes surviennent lorsque vous essayez de cliquer sur des images dans des paramètres de faible éclairage. Bien que l’équilibre des couleurs soit resté bon, le bruit et les détails flous étaient visibles.

Cliquez ici pour voir les échantillons de caméras:

Lorsque j’ai comparé l’appareil photo avec le Vivo V20, ce dernier a réussi à produire plus de détails et des images plus nettes que le Galaxy M51.

Performance décente

Le smartphone fonctionne sur le système d’exploitation One UI Core 2.1 basé sur Android 10. Il était livré avec plusieurs applications préinstallées et non pertinentes (pour moi) telles que Chingari, Dailyhunt, Moj, MX Taka TK, Candy Crush etc. C’est vraiment déconcertant. Il offre jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go via une carte micro-SD.

Je n’ai remarqué aucun décalage ou échauffement en jouant à des jeux ou en faisant défiler de longs documents, mon flux Instagram ou en regardant des vidéos YouTube pendant de longues heures. De plus, même avec un seul haut-parleur, le son est suffisamment fort pour écouter des chansons sans être très proche du combiné.

Avec un écran aussi grand que 6,7 pouces (la même taille que l’iPhone 12 Pro Max), un son puissant et une batterie de 7000 mAh, Samsung aurait pu inclure quelques fonctionnalités multitâches dans cet appareil et l’appeler une tablette!

Vie de la batterie? Ça ne va pas mieux que ça

Une batterie de 7 000 mAh est le principal argument de vente de ce smartphone. Bien que la charge complète prenne environ deux heures, je suis sûr que vous passerez au moins 24 heures entre les charges. D’après mon expérience, après avoir écouté des chansons sur Spotify, l’utilisation continue de Bluetooth pour un tracker de fitness, jouer à Angry Birds, regarder quelques épisodes de Ruisseau Schitt, envoyer régulièrement des SMS et répondre aux appels téléphoniques, la batterie a atteint 60% à l’heure du coucher.

Étant donné que nous n’avons pas besoin de sortir beaucoup ces jours-ci, il offre beaucoup plus que mon espérance de vie de la batterie 2020. Même une fois que tout est revenu à la normale (la nouvelle normalité), vous pourriez vous sentir plutôt bien avec ce téléphone.

Le Galaxy M51 tient sa place parmi ses rivaux

Si vous êtes quelqu’un dont la patience s’épuise lorsqu’il s’agit de charger un téléphone, c’est une bonne option. Vous devrez vivre avec une apparence calme et en vrac. Ce smartphone sera un régal absolu pour les personnes qui aiment passer de longues heures à regarder des émissions et des films Netflix.

Le Vivo V20 est une bonne option pour ceux qui veulent un téléphone appareil photo élégant et élégant de moins de Rs 25000, et pour qui une batterie de 4500 mAh n’est pas un problème.

Si vous êtes prêt à faire des folies un peu et que vous recherchez un smartphone polyvalent, le OnePlus Nord est toujours un choix savoureux.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂