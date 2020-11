Test du micro RAZER Seiren Mini, qualité à bon prix

Si vous recherchez un microphone pour vos enregistrements, recherchez le RAZER Seiren Mini. Petit et de qualité. Analyse interne!

Après l’avoir essayé et demandé, je vous apporte le Avis RAZER Seiren Mini, un microphone idéal pour vos émissions en direct, vos gameplays ou vos podcasts. Au-dessus, il est petit et léger. Si vous êtes un streamer et que vous ne voulez pas ces hulks qui couvrent votre visage, ce micro est une bonne option pour son prix et sa qualité audio.

Une des choses qui m’a surpris à propos de ce microphone est son énorme qualité au prix auquel il est vendu. Ceux d’entre vous qui me connaissent savent que je fais des émissions en direct sur le Twitch du Web, j’enregistre le podcast le plus perrón de la galaxie Ñarders May Cry et je fais aussi des gameplays sur YouTube. Le morceau de bruit que tous les micros que j’ai capturent est brutal, et avec Seiren Mini que je dois presque oublier. Lors de l’enregistrement, je dois juste jouer avec deux choses pour éliminer le peu de bruit de l’audace (un programme que j’utilise pour les podcasts et les gameplays) et les streamlabs pour pouvoir diffuser en direct.

Bien qu’il soit conseillé d’acheter un bras pour l’avoir plus près de la bouche, avec le support du RAZER Seiren Mini et en le laissant près, nous aurons une très bonne qualité sonore. Bien sûr, gardez à l’esprit qu’étant un micro avec un motif d’enregistrement super cardioïde, nous devrons nous concentrer sur le Seiren Mini. Ce n’est pas non plus une perte importante si nous nous éloignons ou nous éloignons du microphone, mais c’est quelque chose à prendre en compte dans nos enregistrements.

Le RAZER Seiren Mini a beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques nuances. C’est bien qu’il soit petit, compact, qu’avec un seul USB (l’USB a une prise spéciale pour bien s’adapter au design du micro, mais vous pouvez en mettre n’importe lequel) nous avons un morceau de micro connecté et que le PC le reconnaît immédiatement . Mais je manque deux options dans ce micro Razer que ses frères aînés de la même marque ont. L’un est un bouton de gain et l’autre est un bouton de sourdine.

Des deux options, le bouton «mute» est celui que j’aimerais le plus. Parce que? Eh bien, parce que c’est très confortable pour les micros de l’avoir. Imaginez que vous êtes en direct et que quelqu’un entre dans la pièce, ce qui nous est arrivé plus d’une fois sur notre chaîne Twitch, ou qu’ils nous appellent au téléphone et nous ne voulons pas que la conversation soit entendue. Le fait que le micro dispose d’un bouton de sourdine nous permet de couper le micro facilement et rapidement.

Ne pas l’avoir, il est un peu plus fastidieux d’aller à la couche micro dans OBS ou Streamlabs et de la couper. Si vous voulez devenir plus professionnel, un autre point négatif est que le Razer Seiren Mini n’a pas besoin de connecter un casque ou une prise audio.

Caractéristiques du microphone

-Modèle de ramassage supercardioïde ultra précis

-Capsule condenseur de 14 mm

-Fréquence d’échantillonnage: Minimum 44,1 kHz / Maximum 48 kHz

-Débit binaire: 16

-Réponse fréquente: 20 Hz – 20 kHz

-Energie requise: 5 V 500 mA via USB

-Sensibilité: 17,8 mV / Pa (à 1 kHz)

-SPL maximum: 110 dB (THD> 1% à 1 kHz)

-Hauteur: 16,25 cm

-Base: 8,90 cm de diamètre

Conclusion – Razer Seiren Mini Review

Disponible en trois couleurs (noir, rose et blanc), le RAZER Seiren Mini est, lors du choix d’un microphone, une option très sérieuse. Vos enregistrements, émissions en direct et gameplays commentés augmenteront considérablement la qualité audio. Les quelques inconvénients que l’on peut lui mettre est qu’il ne possède pas de bouton intégré pour le couper ou de bras pour rapprocher le micro de notre bouche (il peut être acheté séparément). Si vous êtes un peu plus pointilleux, ce microphone n’a pas de prise casque ni de prise audio.

Personnellement, je pense que tout le reste est avantageux pour un micro qui est petit, consomme peu et fonctionne dès qu’on le connecte via USB à notre PC. Et si on parle de prix, on peut le trouver pour moins de 60 € sur le site Razer et de nombreux autres magasins.