Test du Lenovo IdeaPad Slim 7: rapide et abordable, avec des graphiques discrets

Doté de fonctionnalités qui feront le bonheur des amateurs de productivité, le Lenovo IdeaPad Slim 7 offre à la fois performances et valeur dans une coque mince et élégante, même si l’autonomie de la batterie n’est pas tout à fait ce que nous espérions.

Alimenté par un processeur Core i5 Ice Lake et armé de graphiques discrets GeForce MX350, cette configuration de l’IdeaPad Slim 7 (880 € de Lenovo) gère habilement les charges de processeur écrasantes et les tâches graphiques de niveau Adobe Premiere. Il possède également des subtilités telles qu’un port Thunderbolt 3, la biométrie du visage et des empreintes digitales, le son Dolby Atmos et la prise en charge du Wi-Fi 6.

La durée de vie de la batterie de l’IdeaPadSlim 7 a été un peu inférieure à nos attentes, et le design sobre de l’ordinateur portable, tout en étant agréablement mince, n’émerveillera personne (ce qui ne devrait surprendre personne qui connaît la gamme IdeaPad de Lenovo). Pourtant, il offre un bon ensemble de fonctionnalités pour cette gamme de prix (ou même moins cher, si vous pouvez profiter de la remise « instantanée » de Lenovo).

Configuration

Lenovo propose cinq versions de l’IdeaPad Slim 7, allant de notre unité (82A4000MUS) à une version à 1130 € (ou 1017 € après remise) avec un processeur Core i7-1065G7, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un processeur Intel Iris Plus intégré GPU. Il existe également des modèles IdeaPad Slim 7 équipés de puces AMD Ryzen de la série 4000 (voici notre aperçu des performances), mais Lenovo est actuellement en rupture de stock. D’autres unités sont en préparation, nous dit-on.

Voici les spécifications détaillées du système que nous avons examiné:

CPU: Intel Core i5-1035G1 à quatre cœurs (Ice Lake)

Intel Core i5-1035G1 à quatre cœurs (Ice Lake) Mémoire: 8 Go LPDDR3 à 3200 MHz

8 Go LPDDR3 à 3200 MHz Graphique: Discrète Nvidia GeForce MX350

Discrète Nvidia GeForce MX350 Espace de rangement: SSD de 512 Go

SSD de 512 Go Afficher: IPS FHD (1920×1080) 14 pouces, 300 nits, non tactile

IPS FHD (1920×1080) 14 pouces, 300 nits, non tactile Webcam: 720p

720p Connectivité: Un port Thunderbolt 3, un USB SuperSpeed ​​5Gbps Type-C, deux USB SuperSpeed ​​5Gbps Type-A, HDMI, prise audio combo, slot microSD

Un port Thunderbolt 3, un USB SuperSpeed ​​5Gbps Type-C, deux USB SuperSpeed ​​5Gbps Type-A, HDMI, prise audio combo, slot microSD La mise en réseau: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Biométrie: Reconnaissance faciale IR, capteur d’empreintes digitales

Reconnaissance faciale IR, capteur d’empreintes digitales Capacité de la batterie: 60,7 wattheures

60,7 wattheures Dimensions: 12,62 x 8,19 x 0,58 pouces

12,62 x 8,19 x 0,58 pouces Poids: Adaptateur secteur de 3,2 livres (mesuré), 0,68 livre

En regardant les spécifications, il s’agit d’une configuration solide pour le prix, à commencer par le processeur Core i5 Ice Lake énergique, le spacieux SSD de 512 Go et les 8 Go de RAM basse consommation (bien que 16 Go auraient été meilleurs). La carte graphique discrète MX350 ne fournira pas de graphismes de jeu soyeux, mais elle devrait faire l’affaire pour les créateurs de contenu.

Vous obtenez également un écran Full HD de 14 pouces raisonnablement lumineux. Il n’est malheureusement pas tactile, bien que les SKU plus chers offrent des écrans tactiles. Le port Thunderbolt 3 est idéal pour connecter deux écrans 4K et un stockage externe rapide, et une paire de ports SuperSpeed ​​USB-A gèrent les périphériques hérités. Parmi les autres avantages, citons la biométrie du visage et des empreintes digitales, ainsi que le Wi-Fi 6 (il est temps d’appuyer sur la gâchette du routeur Wi-Fi 6 dont vous rêviez), tandis que la puissante batterie de 60,7 watts-heure promet une autonomie considérable nous verrons dans notre section performance).

Conception

Fidèle à son nom, le profil de 0,58 pouce du Lenovo IdeaPad Slim 7 est svelte, mais le couvercle en aluminium gris ardoise de l’ordinateur portable est complètement sans relief, à l’exception d’un petit logo «Lenovo» sur le côté. En d’autres termes (et comme avec les autres ordinateurs portables de la gamme IdeaPad de Lenovo), ne vous attendez pas à ce que le Slim 7 dessine des regards envieux pendant que vous êtes en déplacement. Néanmoins, nous apprécions la lèvre le long du bord supérieur du couvercle, ce qui facilite l’ouverture de l’ordinateur portable du bout du doigt.

Ben Patterson / IDG En ce qui concerne le design du Lenovo IdeaPad Slim 7, eh bien … c’est ce qui compte à l’intérieur, non?

L’ouverture du couvercle révèle plus de la même chose, avec un clavier et un repose-mains gris ardoise résistant aux éclaboussures, assortis d’un trackpad en verre. L’écran de 14 pouces est entouré de bordures latérales et supérieures relativement minces, avec une lunette légèrement plus épaisse en bas. Une longue charnière plate permet au couvercle de s’ouvrir complètement à un angle de 180 degrés, ce qui pourrait être utile si vous souhaitez inverser l’affichage pour un diaporama ou une présentation PowerPoint.

Pesant 3,2 livres, l’IdeaPad Slim 7 est un peu lourd pour sa taille. Cela dit, un ordinateur portable de moins de trois livres avec l’ensemble des fonctionnalités du Slim 7 coûterait probablement quelques centaines de dollars de plus.

Afficher

Évalué à 300 nits de luminosité, l’écran Full HD de 14 pouces du Lenovo Slim 7 était net et lumineux à mes yeux. J’ai généralement gardé le réglage de la luminosité dans la plage de 70 à 80% tout en testant l’ordinateur portable à l’intérieur – augmenter la luminosité à 100% rendait l’écran inconfortablement lumineux. L’écran était également facile à voir à l’extérieur sous un parapluie, bien que sa finition brillante rende la lecture difficile en plein soleil.

L’écran IPS (In-plane Switch) du Slim 7 offre des angles de vision particulièrement larges. L’écran ne s’assombrit que légèrement lorsqu’il est vu de côté ou au-dessus. Même en regardant l’écran de près d’un angle de 90 degrés, j’ai eu peu de problème pour lire le texte dans un document Word à l’écran.

Clavier, trackpad, haut-parleurs et accessoires

Le clavier de l’IdeaPad Slim 7 est agréable à saisir. Les touches elles-mêmes offrent beaucoup de déplacements, et les frappes sont rapides et élastiques, parfaites pour les dactylographes avides. Mieux encore, le clavier est suffisamment silencieux pour ne pas déranger ceux qui se trouvent à proximité. Vous obtenez également des raccourcis clavier pour la désactivation du micro, le mode avion, les paramètres Windows 10, le verrouillage Windows, la vue des tâches et l’application Calculatrice. Il n’y a pas de raccourcis clavier pour la lecture multimédia.

Ben Patterson / IDG Le Lenovo IdeaPad Slim 7 dispose d’un clavier confortable et accrocheur, tandis que son pavé tactile fait du bon travail ou rejette les fausses entrées.

Le pavé tactile recouvert de verre du Slim 7 était lisse et réactif. Fondamentalement, il a fait un excellent travail de rejet des fausses entrées, à la fois au cours de ma frappe et aussi lorsque j’ai délibérément écrasé mes paumes dans les coins inférieurs du trackpad. J’ai remarqué peut-être quelques exemples d’un curseur herky-saccadé pendant plusieurs semaines de test, mais sinon, la navigation était fluide.

Le capteur d’empreintes digitales de l’IdeaPad est intégré dans le bouton d’alimentation qui se trouve sur le côté droit de l’ordinateur portable, près de la charnière. Le lecteur d’empreintes digitales était terriblement difficile lors de mes tests, peut-être à cause du positionnement légèrement gênant du capteur sur le côté de l’ordinateur portable. Dans tous les cas, j’ai souvent dû réanalyser le bout de mon doigt avant de déverrouiller avec succès mon profil Windows. Heureusement, j’ai eu beaucoup plus de chance avec la caméra infrarouge, qui a fonctionné à peu près parfaitement et a facilité le déverrouillage du Slim 7. Une fois que j’ai commencé avec la reconnaissance faciale sur l’ordinateur portable, je n’ai jamais regardé en arrière.

Équipé d’une paire de haut-parleurs optimisés pour Dolby Atmos, le Lenovo IdeaPad Slim 7 offre un son impressionnant pour un ordinateur portable, bien que (voici notre avertissement habituel) vous obtiendrez un son bien meilleur à partir d’un haut-parleur externe ou d’une paire de écouteurs. Mise au point de «Live and Let Die» de Paul McCartney et Wings, les haut-parleurs du Slim 7 ont dévoilé beaucoup de détails sans ignorer le milieu de gamme. Il y avait même des basses décentes – enfin, décentes par rapport aux normes des ordinateurs portables, de toute façon. Les haut-parleurs compatibles Atmos ont également réussi à faire un travail solide en servant une scène sonore 3D virtualisée (même si, encore une fois, nous évaluons sur une courbe). Vous pouvez affiner le son à l’aide de l’application de bureau Dolby Atmos incluse.

La webcam 720p de l’IdeaPad Slim 7 capture une vidéo tachetée et délavée qui convient aux appels vidéo Zoom et Skype, mais à peine. Si vous prévoyez de vous présenter à un grand groupe ou si vous participez à des entretiens d’embauche virtuels, vous feriez mieux d’avoir une webcam dédiée.

Les ports

Le Lenovo IdeaPad Slim 7 a à peu près toutes les bases couvertes en ce qui concerne les ports, y compris (sur le côté gauche) celle que nous voyons rarement dans cette gamme de prix: Thunderbolt 3, pratique pour connecter une paire de moniteurs 4K ou pour connecter un entièrement concentrateur d’ordinateur portable chargé. Sur le côté gauche se trouvent également un port HDMI complet, une prise audio combo et un port USB-C Power Delivery.

Ben Patterson / IDG Le côté gauche du Lenovo IdeaPad 7 comprend un port Thunderbolt 3, un port HDMI complet, une prise audio combo et un port d’alimentation USB-C.

Sur la droite, vous trouverez une paire de ports USB SuperSpeed ​​5Gbps Type-A (nous aurions préféré SuperSpeed ​​10Gbps, mais ne soyons pas gourmands) et un lecteur de carte microSD.

Ben Patterson / IDG Une paire de ports USB SuperSpeed ​​5 Gbps Type-A se trouve sur le côté droit, avec un emplacement microSD. Un lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation.

Tout ce qui manque, c’est Ethernet, bien que ce soit beaucoup à demander étant donné la conception svelte du Slim 7.

