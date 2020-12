Test du casque RAZER Kaira pour Xbox Series X

Si vous songez à acheter un casque, le RAZER Kaira reste une bonne option pour votre Xbox Series X ou Xbox One. Analyse interne!

RAZER ne s’arrête pas, et il semble qu’il a les consoles de jeu de Microsoft dans son viseur car il n’y a pas quelques périphériques qui sortent pour Xbox Series X. Bien que si vous n’avez pas encore fait le saut vers la nouvelle génération de consoles et que vous avez Xbox One , les RAZER Kaira sont un bon choix pour vos heures de jeu. Ça t’intéresse? Eh bien, voici mon avis après avoir essayé les écouteurs Kaira pendant des jours.

Confort

Lorsque nous avons des écouteurs dans nos oreilles, il est important de constater qu’ils sont confortables. Aussi qu’ils peuvent bien s’adapter à notre grosse tête. Les écouteurs RAZER Kaira ne sont pas seulement beaux à regarder. Ce sont des écouteurs très confortables qui s’adaptent à tout. Ils ne sont pas non plus lourds et ne donnent pas la sensation de porter une coque dans les oreilles.

Dans le confort, ils sont également sans fil. Il y aura ceux qui préfèrent connecter leurs écouteurs à la télécommande. C’est quelque chose dont je ne me soucie pas, mais s’ils me donnent le choix, je préfère que tous les écouteurs soient sans fil. Il y a peu de fois où quelqu’un me bat dans Tekken 7 ou Dragon Ball FighterZ je me fâche, je finis par détruire Namek par rage et je secoue la commande.

Étant sans fil, j’oublie ces mouvements et que le câble pour ces choses se brise ou finit par être endommagé. Même si ce serait également cool d’avoir la possibilité de les connecter au contrôleur Xbox One et Series X. D’accord, les Kaira sont sans fil, que tout le monde le demande et c’est le plus confortable, mais l’idéal serait de donner plus d’options aux joueurs.

Poursuivant avec le confort de ce RAZER Kaira, il possède tous les boutons nécessaires: contrôle du volume, éteindre le micro ou une petite molette pour donner plus d’importance au son du jeu ou à celui de notre groupe de discussion. La seule chose que l’on puisse lui reprocher et que possède son frère aîné RAZER Kaira PRO est que le micro est intégré par défaut et ne peut pas être retiré.

Connectivité

Je pensais que le Razer Kaira serait difficile à connecter à la Xbox One, mais il suffit de brancher la console Microsoft pour les synchroniser et j’ai commencé à écouter le jeu (le moteur de voiture de Cyberpunk 2077 dans Forza Horizon 4 sonne bien).

La PC Master Race n’a pas cette chance. Ces écouteurs Kaira sont bien pensés pour les machines Microsoft. Nous pouvons les connecter au PC, mais pour cela, nous avons besoin de l’adaptateur Xbox sans fil. C’est vraiment dommage que même le PC ne les détecte même pas en les connectant via USB.

Caractéristiques du casque

Annulation du bruit

Les Razer Kaira n’ont pas de suppression active du bruit, mais sont équipés de coussinets d’oreille conçus pour offrir une meilleure isolation phonique et un meilleur confort.

Équilibre jeu-chat

Le cadran Game-Chat Balance du casque vous permet de personnaliser le volume de l’audio du jeu par rapport au chat avec votre équipe, pour un mélange parfait des deux.

Personnalisation audio

Pour accéder à l’égaliseur prédéfini, aux fonctionnalités du microphone, etc., vous devez d’abord télécharger et installer l’application Razer Headset Setup for Xbox (à partir du Microsoft Store) sur votre console ou votre PC.

Poids

332 grammes

Haut-parleur stéréo intégré

Les fréquences

Le plus élevé: 20000Hz

Le plus bas: 20 Hz

Durée de la batterie

Environ 15 heures

Portée Bluetooth maximale

10 mètres

Prix

120 € dans la boutique RAZER.

Conclusion – Test de RAZER Kaira pour les consoles de jeux Xbox

Si nous voulons un casque pour notre Xbox One ou Xbox Series X, les écouteurs RAZER Kaira sont une bonne option. Un bon son, sans fil, se connecte immédiatement à la console. La seule chose qui peut être reprochée est qu’il n’est pas compatible avec le PC. C’est si nous avons l’adaptateur Bluetooth Xbox, mais ce serait plus facile et mieux que de les connecter via USB et nous pourrions les utiliser.

Un autre point négatif est que le micro est intégré et ne peut pas être retiré. Si ça casse, au revoir et nous n’aurons que les casques. Tout le reste est très remarquable, car la qualité sonore est bonne, la durée est de 15 heures, ils sont très confortables et il n’y a pas non plus de câbles visibles de l’extérieur et qui vont aux casques. Ce n’est pas que j’ai eu autant de temps pour le vérifier, mais le tissu du casque semble durable et pas du genre qui s’effondre rapidement. Pour finir nous avons le prix, car aujourd’hui avec cette qualité et avec tout ce qu’elle propose pour 120 € c’est très bien.