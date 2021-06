Test de l’ordinateur portable de jeu Asus ROG Zephyrus G15 GA503QM: je ne peux pas penser à un meilleur ordinateur portable à ce prix

14 juin 2021 10:18:15 IST

Je ne sais pas comment ASUS le gère, mais il s’améliore d’une manière ou d’une autre à chaque nouveau lancement. Il y a seulement quelques mois, l’entreprise Tuf Dash F15 m’a séduit avec ses spécifications impressionnantes, ses performances et son prix qui fait que la plupart des autres ordinateurs portables semblent trop chers.

Avec le Zephyrus G15 récemment lancé, ASUS a une fois de plus répété l’histoire. Je veux dire, il suffit de regarder le tableau ci-dessous :

Modèle Zéphyr G15 Tiret F15 CPU AMD Ryzen 9 5900 HS Intel Core i7-11370H RAM 16 GB 16 GB GPU RTX 3060 (80+20) RTX 3070 (80+5) SSD 1 To 1 To Résolution d’affichage 2560×1440 @ 165 Hz 1920×1080 à 240 Hz Prix 1 37 990 roupies Rs 1,39 999

Comparé à l’impressionnant F15, le G15 est moins cher, est livré avec un meilleur écran, un GPU plus puissant – c’est un 3060, mais il peut gérer plus de puissance – et un processeur plus puissant. Si vous voulez un verdict tout de suite, c’est juste ceci : achetez le G15 et ne regardez pas en arrière.

C’est mieux que le meilleur précédent.

Ailette.

Vous êtes encore là?

Peut-être que vous ne me croyez pas, peut-être pensez-vous qu’il y a un hic, ou peut-être êtes-vous juste un fan d’Intel. Permettez-moi de vous prouver le contraire.

Affichage : Le G15 est livré avec un écran 2K de 15,6 pouces qui a également un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L’écran du F15 a la moitié de la résolution et un taux de rafraîchissement beaucoup plus élevé. Pour les joueurs inconditionnels jouant en équilibre précaire sur les bords mêmes de leurs sièges, ce 240 Hz est important. Pour tout le monde, ce n’est pas le cas.

En termes de gamme de couleurs, le G15 couvre 100% du spectre sRGB et 96% DCI-P3 (c’est le même que ce que vous trouverez sur les MacBook d’Apple). Le F15 ne gère que 92% de sRGB, ce qui est également très bien, mais relativement insignifiant par rapport au G15.

La balance des blancs est un peu décalée dès la sortie de la boîte (à environ 7 200 K contre les 6 500 K attendus), mais ce n’est rien que quelques ajustements mineurs ne puissent résoudre. La précision des couleurs était parfaite et mon colorimètre a mesuré un ΔE maximum de seulement 0,74 et un ΔE moyen de 0,15. ΔE quantifie la différence entre une couleur rendue sur un écran et sa valeur attendue sur un affichage idéal. Une valeur inférieure est meilleure, et toute valeur inférieure à 1 signifie que la variation de couleur est si petite qu’elle est imperceptible à l’œil humain.

En d’autres termes, cet affichage est presque parfait.

La luminosité de l’écran atteint environ 336 nits et j’ai mesuré un rapport de contraste impressionnant de 1040:1.

Performances: le Ryzen 9 5900HS à 8 cœurs et 16 threads du G15 tourne autour du i7-11370H à 4 cœurs et 8 threads du F15 dans des charges de travail fortement multithread comme le rendu 3D, et correspond à l’IPC de l’i7 en un seul -tâches filetées. Les cœurs supplémentaires sont également utiles lorsque vous diffusez en direct ou en multitâche. Encore une fois, ce n’est pas que le 11370H est mauvais, c’est juste que le 5900HS est bien meilleur.

En jeu, la différence de performances entre les deux machines est comparable, le G15 prenant une légère avance dans certains jeux. Par exemple, le G15 gère 77 ips dans The Division 2 et le F15 en gère 70. Dans Horizon Zero Dawn, le G15 pompe 71 ips contre 65 pour le F15.

Le RTX 3070 du F15 est, sur le papier, plus puissant que le 3060 du G15. Le 3060 ne propose que 3 880 cœurs CUDA, 30 cœurs RT et 120 cœurs Tensor pour les 5 120 cœurs CUDA, 40 cœurs RT et 160 cœurs tenseurs du 3070. De plus, le 3060 ne dispose que de 6 Go de VRAM contre 8 Go pour le 3070, mais le 3070 du F15 est toujours plus lent.

Ce sont les meilleurs thermiques du Zephyrus G15 qui permettent au GPU de fonctionner plus rapidement. Ce refroidissement impressionnant est gracieuseté d’une interface thermique en métal liquide et d’un système de caloduc et de ventilateur repensé qui est à la fois plus rapide et plus silencieux que les modèles Asus précédents.

En parlant de ça, je suis habitué aux fans sur les ordinateurs portables de jeu qui hurlent alors qu’ils augmentent pour suivre mon jeu. Sur le G15, vous entendez plus un bourdonnement grave qu’un hurlement. C’est plus agréable, et vous n’avez pas besoin de crier pour vous faire entendre.

Le G15 est alimenté par une brique d’alimentation de 200 W mais peut, à la rigueur, consommer jusqu’à 100 W via USB-C. Vous pouvez également charger rapidement la batterie à 50 % en 30 minutes.

À un peu moins de 6 heures sous une charge de travail de type bureau, la durée de vie de la batterie était très bonne.

Design : Le G15 a l’air et se sent bien. Le couvercle est particulièrement intéressant, mais aussi décevant d’une certaine manière. Il s’agit d’un couvercle blanc uni avec *des notes de contrôle* « 8 279 perforations parfaitement espacées sur une surface incroyablement compacte. »

Pourquoi autant de points espacés avec précision ? Je ne sais pas, mais ça a certainement l’air cool, et je suppose que c’était le but.

De plus, Asus a placé un « film prismatique » sous ces points. Sous une lumière vive et directe, il scintille dans des couleurs arc-en-ciel. C’est bon. De toute façon, vous le verrez rarement, et même ceux qui sont assis derrière le couvercle ne remarqueront pas la lueur car le film doit capter la lumière au bon angle. Sur le G14, il y a un panneau LED sous ces perforations, ce qui, je pense, est beaucoup plus cool.

Clavier et trackpad : Prenant une page du livre d’Apple, Asus a opté pour un grand trackpad en verre, et c’est incroyable. Le clavier est correct, mais un peu décevant par contre. Les touches sont bien espacées et faciles à indexer, mais manquent de rétroaction par rapport à certains des meilleurs claviers d’ordinateur portable que j’ai utilisés. Le rétro-éclairage est la pire partie, cependant.

Le rétroéclairage blanc sous les touches blanches ne fonctionne que lorsque ce rétroéclairage est très lumineux et uniforme. Sur le G15, ce n’est ni l’un ni l’autre. Sous certains angles, il est impossible de lire les touches.

Les ports sont nombreux et couvrent toute la gamme de l’USB-A à l’USB-C avec DP 1.4 et PD 3.0, une prise Ethernet RJ45, un lecteur de carte microSD (pourquoi pas un emplacement pour carte SD ?) et HDMI.

Audio : Les haut-parleurs sont excellents. Pas un MacBook Pro, c’est sûr, mais c’est quand même génial. Asus prétend avoir 6 pilotes dans l’ordinateur portable – deux tweeters et quatre woofers, et les niveaux de volume sont assez élevés. Compte tenu des basses à moitié décentes, la musique sonne plutôt bien, et lors des jeux, la séparation stéréo et la précision sont assez bonnes pour les tireurs compétitifs.

Verdict : Asus a recommencé

Comme je l’ai dit au début, et dans mon Revue F15, il suffit d’acheter la fichue chose déjà. Jusqu’à présent, seuls les MacBook d’Apple offraient un ensemble aussi cohérent comprenant un écran stellaire, d’excellents haut-parleurs et de superbes performances. À part le rétroéclairage du clavier, je ne peux rien reprocher au design.

Bien que la conception manque encore de raffinement par rapport aux appareils méticuleusement conçus comme le MacBook Pro 16 pouces, les MacBook ne sont pas livrés avec des GPU RTX, des écrans 165 Hz ou un refroidissement par métal liquide.

Si c’est un cheval de bataille élégant, de jeu et de productivité que vous recherchez, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’Asus ROG Zephyrus G15.

.

