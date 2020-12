Test de l’Acer Swift 5 (2020): cette alternative au MacBook Air joue à Fortnite

Maintenant que la puce M1 d’Apple a relevé la barre des performances des ordinateurs portables légers, il y a une question que chaque fabricant de PC ultraportable doit se poser: pourquoi quelqu’un achèterait-il cela au lieu d’un MacBook Air?

Eh bien, voici une réponse pour le nouvel Acer Swift 5: il est assez rapide pour jouer Fortnite et un tas d’autres jeux qui sont absents de la plate-forme d’Apple, mais il ne pèse toujours que 2,3 livres et obtient une autonomie stellaire pour le travail ou la navigation sur le Web. Il dispose également d’un écran tactile et de nombreux ports utiles, notamment une sortie HDMI et USB-A, que vous ne trouverez pas sur le modèle mince et léger d’Apple.

Cela ne veut pas dire que c’est moins cher. Avec un prix de départ de 1000 € (et 1300 € sur Amazon pour notre unité de test), l’Acer Swift 5 est vraiment un PC ultraportable haut de gamme. Mais sans d’énormes défauts et de nombreux avantages, cela vaut la peine de figurer sur votre liste restreinte.

Spécifications et fonctionnalités de l’Acer Swift 5

Le modèle Acer Swift 5 à 1300 € que nous avons testé (SF514-55TA-74EC) a les spécifications suivantes:

CPU: Processeur Intel Core i7-1165G7 de 11e génération

RAM: 16 Go de RAM LPDDR4X

Espace de rangement: Stockage SSD NVMe de 1 To

Afficher: Écran tactile IPS 1080p 14 pouces

Graphique: Iris Xe

La mise en réseau: Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1

Résolution de la webcam: 720p

Ports du côté gauche: Alimentation CC, HDMI 2.0, USB-A 3.2, USB-C Gen 2 avec Thunderbolt 4

Ports du côté droit: USB-A 3.2, prise casque, verrou Kensington

Dimensions: 12,56 x 8,15 x 0,59 pouces

Poids: 2,31 livres

Acer propose également une configuration de 1000 € Supprimer le lien non produit avec un processeur Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Jared Newman / IDG L’Acer Swift 5 comprend une sortie HDMI et une paire de ports USB-A (un de chaque côté).

Bien que vous trouverez toujours de nombreux ordinateurs portables équipés de processeurs Intel de 10e génération à la fin de 2020, le Swift 5 est parmi les premiers à disposer d’une puce de 11e génération. L’attraction principale est les graphismes Iris Xe intégrés largement améliorés pour les jeux. Il bénéficie également de la marque Intel «Evo», qui met en évidence les ordinateurs portables qui offrent neuf heures d’autonomie de batterie «dans le monde réel» à une résolution de 1080p et peuvent se recharger jusqu’à quatre heures d’utilisation en 30 minutes.

Une mise en garde, cependant: bien que le Swift 5 puisse tirer une charge via USB-C, vous devrez utiliser le chargeur barillet inclus d’Acer pour obtenir les meilleures performances de jeu. Même avec un chargeur USB-C de 65 W, le Swift 5 offrait des fréquences d’images beaucoup plus lentes pour les graphiques 3D. Bien que nous soyons habitués aux chargeurs propriétaires pour les ordinateurs portables de jeu, en avoir besoin pour un ultraportable est une déception.

Conception et affichage

Comme beaucoup d’autres ordinateurs portables extrêmement légers, l’Acer Swift 5 utilise un châssis en alliage de magnésium au lieu de l’aluminium standard pour réduire son poids. Pourtant, l’ordinateur portable semble robuste, avec peu de flexion notable sur ou autour du clavier.

Jared Newman / IDG Ce n’est pas super évident, mais le châssis en magnésium de la Swift 5 est d’un gris verdâtre.

Acer mérite également un certain crédit pour ses choix de couleurs inspirés. Au lieu des gris ternes habituels, notre unité d’examen est venue dans une teinte verte subtile (avec des accents d’or moins subtils sur les touches et la charnière). Acer envisage également de vendre une option «safari or». La surface a également une texture à grain fin inhabituelle, et Acer dit qu’elle a appliqué un revêtement antimicrobien que vous n’aurez pas à essuyer aussi souvent.

Jared Newman / IDG Les bouches d’aération situées à côté des charnières aident la Swift 5 à rester fraîche et silencieuse.

Le design élégant s’étend également à l’écran du Swift 5, qui présente des bordures extra-fines autour de son écran tactile 1080p. La marque Corning Gorilla Glass dans le coin supérieur gauche est un peu collante, mais au moins vous savez qu’elle peut résister à une ou deux égratignures errantes. Acer utilise une charnière tombante qui plonge à environ un demi-pouce sous le cadre de l’ordinateur portable lorsque l’écran est entièrement déplié, soutenant le clavier à un angle pendant que vous tapez.

Jared Newman / IDG La charnière du Swift 5 soulève le clavier lorsqu’il repose sur une surface plane.

Quant à l’écran lui-même, il offre une luminosité de pointe de 350 nits, ce qui est juste un peu au-dessus de la moyenne à un moment où nous voyons des ordinateurs portables haut de gamme avec des panneaux de 500 nits et Dolby Vision HDR. À mes yeux, il n’offre pas non plus assez de contraste dès la sortie de la boîte, ce qui nécessite quelques ajustements dans le logiciel Intel Graphics Command Center. Ce n’est pas un mauvais affichage dans l’ensemble, mais nous nous attendions à mieux d’un ordinateur portable à ce prix.

Clavier et trackpad

Bien qu’il ne pèse que 2,31 livres, l’Acer Swift 5 est suffisamment épais pour avoir de la place pour un clavier solide. Il y a un petit peu d’oscillation sur les bords de chaque touche, mais ils dégagent une bosse satisfaisante et ont une quantité décente de déplacement. Le châssis robuste de l’ordinateur portable empêche les touches de se sentir molles lorsqu’elles sont enfoncées complètement.

Le seul point critique ici est avec la touche de verrouillage numérique du Swift 5, qui transforme le côté droit du clavier en un pavé numérique lorsqu’il est enfoncé. Cela pourrait être une fonctionnalité pratique pour les assistants Excel parmi nous, mais comme la touche de verrouillage numérique n’a pas de voyant lumineux, certaines personnes pourraient se faire trébucher si elles l’appuyaient par accident.

Jared Newman / IDG Appuyez sur la touche de verrouillage numérique et vous aurez accès à un clavier numérique.

Le trackpad, quant à lui, est typique de ce que vous trouverez sur la plupart des ordinateurs portables Windows haut de gamme: la surface est super lisse sous vos doigts, mais le mécanisme de clic est assez rigide, surtout lorsque vous vous déplacez plus haut sur le trackpad. Les pilotes du pavé tactile de précision de Microsoft sont intégrés, prenant en charge des gestes tels que des glissements à trois doigts pour afficher la vue du bureau ou des tâches, des tapotements à trois doigts pour rechercher et des glissements à quatre doigts pour passer d’un bureau à l’autre.

Webcam, sécurité et audio

La webcam Acer Swift 5 est moyenne. Malgré la vantardise d’Acer d’une «plage dynamique très élevée» sur sa webcam, il s’agit toujours d’une caméra 720p floue et granuleuse qui transforme les images sombres en taches indistinctes. Contrairement à de nombreux autres ordinateurs portables haut de gamme de nos jours, le Swift 5 n’offre pas d’obturateur de confidentialité ni de commutateur de clavier pour sa caméra et ses microphones.

Jared Newman / IDG Un volet de confidentialité et une lunette sans marque auraient été bien.

Le Swift 5 possède un lecteur d’empreintes digitales, cependant, et bien que la forme soit inhabituelle – c’est rectangulaire, pas carré comme la plupart des ordinateurs portables Windows – il semble assez précis et peut presque instantanément sortir le PC du mode veille.

Les mots à la mode inutiles s’appliquent également sur le front audio, où Acer se vante de la technologie «TrueHarmony» pour un son «semblable à un casque» avec DTS Audio pour une réponse des basses optimisée. En réalité, les haut-parleurs sont terribles: ils ne produisent presque aucune basse et ne parviennent pas à rassembler suffisamment de volume pour rivaliser dans des environnements bruyants.

Une note sur les bloatwares

Pendant que nous nous plaignons, le logiciel préchargé d’Acer est juste un peu plus ennuyeux que la moyenne pour un PC Windows. Au-delà de l’antivirus fourni habituel (dans ce cas, de Norton), Acer inclut un tas de programmes qui vous harcèlent avec des notifications au fil du temps, y compris Dropbox, Firefox et le propre logiciel JumpStart d’Acer (qui utilise ses notifications pour annoncer des jeux).

Jared Newman / IDG Les annonces de notification ne sont pas très belles, Acer.

Tout cela peut être supprimé, bien sûr, mais être harcelé lorsque vous essayez de travailler n’est pas une expérience positive et n’aide pas les éditeurs de logiciels impliqués.

Performance

Avec tout cela à l’écart, nous entrons dans le vif du sujet: l’Acer Swift 5, malgré sa taille et son poids, est un ordinateur portable remarquablement puissant, avec d’énormes gains de performances et d’autonomie par rapport au modèle de l’année dernière.

Passons directement à notre benchmark HandBrake, qui teste les performances multicœurs au fil du temps en encodant un gros fichier vidéo. Le processeur Intel «Tiger Lake» de 11e génération offre des gains de performances majeurs par rapport à la génération précédente – comparez le nouveau Swift 5, par exemple, à son prédécesseur de fin 2019 – et devance le XPS 2-en-1 convertible de Dell, qui a le même processeur Core i7-1165G7.

Jared Newman / IDG Le Swift 5 a encodé notre fichier vidéo de test en moins de 55 minutes – pas mal pour un petit ordinateur portable léger.

Les résultats ont été encore plus favorables dans Cinebench, qui teste la capacité d’un processeur à gérer des pics d’activité rapides. Nous avons l’habitude de voir de petits ordinateurs portables ultralégers planer autour de la gamme 600-800 pour la version multithread de ce test et tomber en dessous de 200 pour le test à un seul thread, mais cela commence à changer avec Tiger Lake. Encore une fois, l’Acer Swift 5 a obtenu de meilleurs scores que le XPS 2-en-1 de Dell avec la même puce.

Jared Newman / IDG Le processeur Intel de 11e génération du Swift 5 a montré des performances plus rapides que les ordinateurs portables équipés de processeurs de génération précédente.

Compte tenu des résultats ci-dessus, il n’est pas surprenant que le Swift 5 se soit également bien comporté dans le benchmark Work 2.0 de PCMark 8, qui simule une gamme de tâches de productivité telles que l’édition de feuilles de calcul, le chat vidéo et la navigation Web. Alors que la plupart des ordinateurs portables haut de gamme peuvent gérer ces tâches sans problème, il est agréable de voir que le Swift 5 a clairement une longueur d’avance sur les ordinateurs portables équipés de processeurs plus anciens. Pour l’anecdote, la machine semble assez rapide.

Jared Newman / IDG Le Swift 5 navigue à travers les tâches de bureau et la navigation sur le Web, comme le montre le benchmark Work 8 de PCMark.

Le vrai plus, ce sont les performances de jeu. Bien sûr, nous savions déjà que les graphiques Iris Xe intégrés d’Intel étaient censés fournir un grand pas en avant, mais en être témoin dans le monde réel est une autre affaire. Dans le benchmark Sky Diver de 3DMark, le Swift 5 surpasse facilement un ordinateur portable avec les graphiques d’entrée de gamme GeForce MX350 de Nvidia et écrase les ordinateurs portables avec les anciens graphiques intégrés Iris Plus d’Intel. Alors que la GTX 1650 de Nvidia a toujours une longueur d’avance, la comparaison est plus proche que vous ne le pensez.

Jared Newman / IDG Grâce aux graphiques Intel Iris Xe, les performances de jeu du Swift 5 se situent entre les GPU discrets MX350 et GTX 1650 de Nvidia.

En utilisation réelle, cela signifie que vous pouvez obtenir confortablement des cadences Fortnite à 1080p avec des paramètres graphiques moyens. Si vous êtes prêt à faire d’autres sacrifices, vous pourrez peut-être vivre une expérience jouable dans des jeux plus exigeants. J’ai pu jouer Chiens de garde 2, par exemple, à 720p et à 30 images par seconde stables sur des paramètres moyens, malgré les avertissements d’Ubisoft selon lesquels ma carte graphique ne répondait pas aux exigences minimales. Pour un ordinateur portable de 2,3 livres avec des graphiques intégrés, c’est impressionnant.

Gardez à l’esprit que les performances ne détruisent pas la durée de vie de la batterie, ce qui est généralement le cas des ordinateurs portables dotés de cartes graphiques distinctes. Dans notre test de résumé vidéo, le Swift 5 a duré 13 heures et 9 minutes, derrière le XPS 2-en-1 de Dell, mais près de cinq heures de plus que le Swift 5 de l’année dernière. Alors que son prédécesseur ne pouvait pas passer une journée de travail complète, je n’a eu aucun problème à le faire sur la nouvelle version, renforçant les affirmations d’Intel d’une autonomie de neuf heures «dans le monde réel» pour les ordinateurs portables portant l’étiquette «Evo».

Jared Newman / IDG Bien qu’il ne bat pas le XPS 13 2-en-1 de Dell, le Swift 5 offre toujours une autonomie d’une journée.

Comme tout ordinateur, l’Acer Swift 5 a ses faiblesses. Il existe des ordinateurs portables avec des écrans plus riches et plus lumineux, et des ordinateurs portables avec une meilleure qualité audio. L’absence d’obturateur de confidentialité pour webcam semble également déconnectée des tendances actuelles des ordinateurs portables haut de gamme, même si ce n’est pas une fonctionnalité essentielle. Les choix de couleurs audacieux et l’utilisation de magnésium léger pourraient dissuader quelques personnes étant donné le prix de 1000 € et plus.

Mais si vous pouvez regarder au-delà de ces problèmes, le Swift 5 est un petit ordinateur portable amusant, que vous pouvez facilement transporter, qui dure des heures et que vous pouvez brancher à la fin de la journée pour profiter d’une prime de jeux que seul l’écosystème Windows fournit. À un niveau purement intestinal, j’ai vraiment apprécié l’avoir autour. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un MacBook alimenté par M1, il élève la barre à sa manière.

