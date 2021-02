Tessa Thompson est prête à commencer le tournage de Thor: Love and Thunder

Thor: l’amour et le tonnerre étoile Tessa Thompson est maintenant prêt pour la quarantaine et tous prêts à commencer le tournage de la suite de Marvel. L’actrice a récemment tease son arrivée avec une image du plateau, ce qui signifie que ce sera probablement une question de jours avant que nous la voyions en costume complet en tant que Valkyrie et filmer aux côtés de God of Thunder de Chris Hemsworth.

VALKYRIE EST DE RETOUR !!! (tessamaethompson sur IG) pic.twitter.com/ootyG62S4k – Thor: Nouvelles d’amour et de tonnerre (@lovethundernews) 11 février 2021

Thompson a déjà révélé une idée de ce à quoi le public peut s’attendre du retour de Valkyrie dans Thor: l’amour et le tonnerre, et il semble que les événements de la suite s’appuieront sur les derniers moments de 2019 Avengers: Fin de partie. « Ouais. Je peux taquiner qu’elle est définitivement le roi de New Asgard quand on la trouve », a déclaré Thompson. «Et comme ce fut le cas dans les quatre derniers, je dirais qu’elle fait partie d’une aventure qui impliquait Thor, dans le sens où ça s’appelle Thor: Love and Thunder. Et je dirais qu’il se passe des trucs sympas. Nous ont de nouveaux personnages; nous avons des gens potentiellement d’autres poches du MCU. Et puis nous avons des gens, peut-être, que nous avons déjà vus. «

Merci au titre de Thor 4, Thompson a également demandé si son personnage trouverait l’amour ou le tonnerre, ce à quoi elle a répondu « Il y a les deux. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs … Elle aime une sorte d’amour tonitruant. »

Aux côtés de Valkyrie, Thor: l’amour et le tonnerre est prêt à ramener plusieurs visages familiers de tout le MCU. Quelques membres du gardiens de la Galaxie, qui inclut Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillen, ont été repérés sur le tournage aux côtés de Hemsworth. Des rapports récents ont déclaré que les Gardiens ont déjà terminé et quitté l’Australie, ce qui signifie qu’ils n’apparaîtront probablement qu’au début du film, constituant une petite partie de l’événement que le Thor suite est devenue lentement.

Alors que certains éléments de l’intrigue restent étroitement secrets, Natalie Portman, qui reprendra le rôle de Jane Foster dans le film, ne peut s’empêcher de révéler qu’elle s’habillera comme The Mighty Thor. Tout en discutant de sa formation pour le rôle et de ses connaissances sur le prochain film, l’actrice a clairement indiqué qu’elle allait assumer un certain rôle de super-héros. « Non. Très peu, essayant juste de s’entraîner à ressembler à une figurine d’action … Oui, le Puissant Thor, » taquina-t-elle avant de doubler avec, « Le Jane Foster Thor s’appelle Le Puissant Thor. »

Ainsi, nous pouvons être presque certains que Thor: l’amour et le tonnerre trouvera Jane Foster en train de jouer le rôle de Thor, tout comme elle l’a fait dans les bandes dessinées, qui l’ont trouvée devenir le héros de Marvel tout en recevant un traitement contre le cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor à la fois restaurer sa force et arrêter son traitement contre le cancer de fonctionner, mettant elle dans une situation impossible.

Plusieurs autres détails concernant Thor: l’amour et le tonnerre ont été révélés lors du récent Disney Investor Day, avec Le Chevalier Noir La star Christian Bale a révélé jouer le méchant Gorr the God Butcher, un extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. Thor: l’amour et le tonnerre est actuellement programmé pour sortir en salles le 18 février 2022. Cela nous vient des histoires Instagram de Tessa Thompson.

Sujets: Thor 4, Thor