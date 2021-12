Tesla plaisante avec Apple avec des accessoires de cybercamions trop chers Cyberwhistle

Le constructeur automobile Tesla vend un tuyau métallique pour 50 dollars américains aux États-Unis. Le soi-disant Cyberwhistle avec sa conception angulaire est similaire au Cybertruck de Tesla. L’action n’est cependant pas destinée à être prise au sérieux, mais plutôt à être comprise comme un coup porté au chiffon de polissage hors de prix d’Apple.

Mardi, le patron de Tesla, Elon Musk, a fait l’éloge du nouveau produit « innovant » sur Twitter. « Soufflez le sifflet sur Tesla ! », a-t-il écrit là-bas, ce qui se traduit par « Verpfeif Tesla ! » moyens. En dessous, Musk a posté un lien vers la boutique Tesla, où les fans pouvaient obtenir l’objet de collection pour 50 €. Immédiatement sous le tweet, Musk a clairement indiqué que l’action n’était pas censée être prise au sérieux et que la société voulait kidnapper Apple.

Tesla se moque du chiffon de polissage officiel d’Apple

« Ne gaspillez pas votre argent sur le chiffon à polir Apple idiot, vous feriez mieux d’acheter notre pipe! » A commenté Musk sous son propre tweet. Il fait allusion au chiffon de polissage officiel d’Apple, que les Californiens ont présenté avec les nouveaux modèles de MacBook Pro en octobre. Le chiffon de polissage d’Apple coûte 25 euros, est compatible avec tous les produits Apple et porte même un logo Apple. A ce prix pour un chiffon à lustrer, il est effectivement difficile de ne pas tirer un commentaire cinglant en direction d’Apple. Il est juste surprenant qu’Elon Musk arrive si tard au coin de la rue.

Cyberwhistle : objet de collection au design cybertruck

Quiconque est prêt à payer 50 dollars pour le Cyberwhistle obtiendra un tuyau dans le look angulaire du cybertruck. Comme le révèle la description dans la boutique, le tuyau est en acier inoxydable médical et a une surface polie. Il existe également une fonction de fixation intégrée, ce qui rend le Cyberwhistle encore plus polyvalent. Et bien sûr, il peut également générer des sifflements.

Le Cyberwhistle dans la boutique Tesla est maintenant complètement épuisé. Mais si vous étiez assez rapide, vous pourriez même payer votre commande avec Apple Pay. Tesla n’a pas encore révélé quand exactement les objets de collection parviendront aux acheteurs.