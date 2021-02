Tesla investit 1,5 milliard dans Bitcoin et la crypto-monnaie s’élève à 43 mille dollars

La période turbulente ne s’arrête pas Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue en circulation qui, après une année 2020 résolument positive, enregistre des changements importants depuis le début de la nouvelle année. Les derniers mouvements sont positifs grâce surtout à l’intervention de l’extérieur de l’une des entreprises les plus éminentes de la scène tech: le constructeur automobile Tesla appartenant au milliardaire Elon Musk. L’entreprise vient en effet d’annoncer qu’elle a investi 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaie et vouloir commencer accepter les paiements fait en Bitcoin. Cette décision a poussé Bitcoin à plus de 44000 dollars, bien que le prix baisse déjà pour le moment.

L’annonce de Tesla

Tesla n’est pas seulement l’un des constructeurs automobiles les plus innovants de l’industrie, mais c’est aussi l’entreprise dirigée par le milliardaire et entrepreneur Elon Musk, l’homme le plus riche du monde selon Bloomberg et mécène des entreprises qui font regarder vers l’avenir son point d’appui. Sans surprise, la décision du constructeur a été considérée par les investisseurs comme une sorte de bénédiction pour une devise prometteur mais volatil comme Bitcoin. Elon Musk lui-même au cours des dernières semaines avait répandu une sorte d’appréciation pour Bitcoin en modifiant temporairement sa biographie Twitter pour y inclure une référence à la crypto-monnaie.

Cependant, c’est la nature officielle du mouvement de Tesla qui a provoqué les plus fortes hausses: la valeur de Bitcoin est a augmenté de 16% en quelques heures atteignant un chiffre record de 44 795 €. Malgré la confiance implicite du constructeur automobile et le succès de ces dernières heures, la volatilité du Bitcoin reste une caractéristique qu’il ne faut pas sous-estimer: pour le moment, la valeur a de nouveau baissé de plus de 1000 dollars pour atteindre le chiffre (même élevé) de 43 600 dollars.

