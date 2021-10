Tesla a livré 241 300 véhicules entre juillet et septembre, une augmentation de 72% par rapport aux chiffres de l’année dernière

04 octobre 2021 09:23:01 IST

Tesla dit avoir livré 241 300 véhicules électriques au troisième trimestre alors même qu’il était aux prises avec une pénurie mondiale de puces informatiques qui a frappé l’ensemble de l’industrie automobile. Les ventes de la société de Palo Alto, en Californie, de juillet à septembre ont dépassé les estimations de Wall Street de 227 000 ventes dans le monde, selon le fournisseur de données FactSet. Les ventes du troisième trimestre ont augmenté de 72% par rapport aux 140 000 livraisons effectuées par Tesla pour la même période il y a un an.

Jusqu’à présent cette année, Tesla a vendu environ 627 300 véhicules. Cela lui permet de battre solidement le total de 499 550 de l’année dernière.

L’analyste de Wedbush, Daniel Ives, a écrit dans une note aux investisseurs que le rythme des livraisons de véhicules électriques aux États-Unis et en Chine était soutenu depuis environ un mois. Cela signifie une « trajectoire de croissance époustouflante à l’approche du 4e trimestre et 2022 pour (PDG Elon) Musk & Co ».

Pourtant, Ives a estimé que la pénurie de puces supprimera 40 000 véhicules du nombre de livraisons annuelles de Tesla. Il estime les livraisons à au moins 865 000 véhicules, avec une caisse de taureaux d’environ 900 000.

« En un mot, avec les vents contraires liés à la pénurie de puces, la demande chinoise se redressant toujours depuis le début de l’année et la concurrence des véhicules électriques sous tous les angles, la capacité de Tesla à relever ces défis ce trimestre a été très impressionnante », a-t-il écrit.

Au troisième trimestre, la plus petite berline modèle 3 et le SUV Y ont ouvert la voie avec 232 025 ventes, suivis des plus grands modèles S et X à 9 275. Tesla a déclaré avoir produit 237 823 véhicules pour le trimestre.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂