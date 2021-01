terreur, complots, costumbrismo … et quelque chose de Carpenter

Álex de la Iglesia revient au format série, sur lequel il avait déjà travaillé Verbenero Pluton, avec 30 pièces, une série pour HBO avec une production à la hauteur des grands titres de fiction internationaux. A cette occasion, il nous propose une histoire qui mêle manières et terreur, assaisonnée de touches du plus grotesque Carpenter, mais l’ombre du cinéma de l’auteur américain est également présente dans la lutte d’un petit groupe de personnages contre un environnement hostile et impitoyable.

L’intrigue résonne avec les thèmes diaboliques explorés dans son film Le jour de la bête, mais de manière beaucoup plus ambitieuse au regard de l’échelle des différents arcs narratifs. Cela commence par l’arrivée à Pedraza (Ségovie) du Père Vergara, joué par un énorme Eduard Fernández. Dans un premier chapitre avec des caractéristiques d’un long métrage, on nous présente une naissance surnaturelle dans laquelle le maire, Paco (Miguel Ángel Silvestre), et la vétérinaire, Elena (Megan Montaner) seront impliqués. Le déconcertant d’une naissance mystérieuse d’enfant se révélera grotesque et effrayant au fur et à mesure que les événements se dérouleront, avec un monstre qui semble être sorti de les meilleurs opus de Silent Hill .

À partir de ce début puissant, la série se concentrera sur le mystère des 30 pièces de Judas, dont Vergara possède une, et la conspiration ecclésiastique d’un groupe, avec des tentacules qui atteignent le point le plus élevé du Saint-Siège, pour devenir avec tous. Dans cet arc, difficile à ne pas comprendre Prédicateur, met en évidence la figure du cardinal Fabio Santoro, joué par Manolo Solo, qui deviendra l’ennemi juré de Vergara au fur et à mesure que les chapitres progressent. La relation entre les deux, avec un passé partagé au cours de leurs années formatrices qui nous est expliqué à travers divers flashbacks, est l’une des grandes attractions de l’histoire.

On a entendu ad nauseam que «les séries sont le nouveau cinéma» en termes de poids dans la culture populaire. Les univers construits à partir de fiction sérialisée ont déplacé les films en termes de popularité. Et la fiction espagnole a gagné une place dans cette nouvelle réalité à part entière: des titres comme « La casa de papel » triomphent dans le monde entier et sont exploités avec les produits les plus divers, allant de la bande dessinée best-seller à machines à sous en ligne qui occupent les premières positions dans le catalogue des salles de casino. Dans 30 pièces on trouve un nouvel exemple de produit de qualité Fabriqué en Espagne, avec une facture qui frôle le cinématographique et qui lors de sa première aux États-Unis a retenu l’attention de des médias prestigieux tels que Variety .

Tout n’a pas été flatterie pour Álex de la Iglesia. De nombreuses voix critiques soulignent fragilité de l’histoire au moment de clore toutes les questions qu’elle soulève, notamment dans le développement et l’évolution des personnages, mais c’est encore une critique récurrente dans le travail du cinéaste de Bilbao. Surmontez l’impact de titres comme Action mutante et Le jour de la bête, et une fois consacré comme l’un des principaux réalisateurs du fantastique espagnol, chacun de ses projets a rencontré des analyses similaires.

S’il est possible de se mettre d’accord avec ses détracteurs à certains moments, la vérité est que la série propose des interprétations et un décor plus que solvable, et plonge le spectateur dans un rythme effréné, avec de nombreux rebondissements et situations qui explorent une grande partie Des styles du genre de l’horreur, de la figure du double à la possession démoniaque de la ville, en passant par la sorcellerie et la figure du prophète fou, avec laquelle les fans du surnaturel trouveront sûrement quelque chose qui leur convient dans le densité d’un titre appelé à servir de référence pour les futures séries espagnoles qui abordent le fantastique sur les plateformes de vidéo à la demande.