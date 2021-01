Terres imaginaires: d’innombrables étoiles filantes

La série « Imaginary Earths » spécule à quoi ressemblerait le monde si un aspect clé de la vie changeait, qu’il soit lié à la planète ou à l’humanité elle-même.

Sur Terre, il existe de nombreuses traces d’impacts cosmiques bouleversants. Pour n’en nommer que deux: le cratère Meteor en Arizona, qui mesure environ 3900 pieds (1200 mètres) de large, et le cratère Chicxulub, centré au large de la côte mexicaine, qui mesure plus de 180 km de large et a probablement été causé par le frappe d’astéroïdes qui a mis fin à l’ère des dinosaures.

Et si le monde était constamment bombardé de smashs spatiaux, assez grands et assez fréquents pour façonner le cours de cultures entières? Dans mon roman de science-fiction «Par la volonté des dieux», paru dans le numéro de janvier-février 2021 du magazine Analog, j’ai exploré ce scénario sur une planète fictive appelée Pell. Voici à quoi pourrait ressembler un tel monde.

Les frappes dangereuses de météores sont rares dans l’histoire enregistrée sur Terre, mais l’explosion d’une boule de feu en 2013 sur Tcheliabinsk, en Russie, est la preuve qu’elles pourraient facilement faire des ravages sur l’humanité. Les scientifiques ont estimé que l’astéroïde de Tcheliabinsk mesurait environ 19 mètres de large et pesait environ 13200 tonnes (12000 tonnes métriques), et que l’énergie totale de l’explosion équivalait à une détonation d’environ 500 kilotonnes de TNT. En comparaison, les bombes atomiques qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki avaient chacune la puissance explosive d’environ 16 kilotonnes de TNT.

Comment les sociétés de Pell pourraient-elles voir de tels impacts cosmiques? Dans les histoires anciennes comme celles de l’Atlantide ou de Sodome et Gomorrhe, la destruction des villes est souvent liée à une sorte de colère divine. En tant que telles, les cultures de ce monde fictif pourraient probablement voir les frappes cosmiques comme une punition des dieux. Dans «Par la volonté des dieux», le terme pour une victime d’un impact cosmique est «starcrossed», et toute une culture starcrossée – appelée le royaume du delta d’or – a été frappée par un impact cosmique dans l’histoire ancienne. Ce royaume est calqué sur les nombreuses civilisations terrestres qui se sont développées autour des deltas fluviaux, comme celles de l’Égypte et de la Mésopotamie. Dans le roman, les Deltans font l’expérience de siècles de sectarisme après que l’impact les a forcés à quitter leur patrie.Ce n’est pas si différent de l’intolérance souvent rencontrée par les populations de réfugiés et de diaspora à travers l’histoire sur Terre.

Très superstitieux

Quels autres effets sociaux pourraient avoir les impacts cosmiques s’ils étaient banals? Dans une interview accordée au South China Morning Post, l’anthropologue culturel Joseph Bosco a suggéré que les superstitions peuvent provenir d’un désir de contrôler l’environnement, un besoin qui pourrait s’avérer particulièrement fort face à des événements aléatoires. Être constamment assailli par des catastrophes aléatoires sous la forme de pluies de météores pourrait signifier que les sociétés s’accrochent à la superstition même dans leurs époques modernes.

(Même maintenant sur Terre, sans barrage de roches spatiales, de nombreuses superstitions sont courantes de nos jours: la croyance aux elfes et aux fées en Islande, ou aux djinns dans les sociétés musulmanes, ou à la sorcellerie en Afrique, ou à l’astrologie à travers le monde. .)

Une réponse à cette imprévisibilité supplémentaire pourrait être une religion centrée sur la divination. Étant donné que de nombreuses catastrophes dans la vie ne peuvent être expliquées, j’ai pensé qu’il pourrait être logique que des institutions émergent pour aider à imposer un sens et une structure au monde, où les gens pourraient chercher de l’aide ou contrôler leur propre destin.

Les scientifiques ont également découvert que les émotions concernant l’incertitude sur le monde conduisent non seulement les gens à embrasser le paranormal, mais aussi à entretenir des croyances en de vastes conspirations et à soutenir des gouvernements forts, selon une étude publiée en 2015 dans le Journal of Experimental Social Psychology.

Des faisceaux de lumière

Étant donné les dégâts extraordinaires que les impacts cosmiques pourraient avoir sur les civilisations qui émergent sur une planète comme Pell, les sociétés de cette région pourraient éventuellement concentrer beaucoup d’efforts sur la déviation des roches entrantes. Par exemple, une grande partie de la recherche et du développement scientifiques pourrait être consacrée à la création de réseaux laser géants pour faire sauter ces roches dans l’oubli.

Toute technologie conçue dans un seul but finit souvent par trouver d’autres utilisations. En tant que tels, les réseaux laser géants de Pell aident à conduire l’exploration interplanétaire, propulsant des voiles légères à travers l’espace. Bien sûr, tout vaisseau spatial volant dans l’espace autour de Pell pourrait être détruit par des impacts avec des météorites trop petits pour être repérés.

J’ai pensé que tout réseau laser dans l’espace serait probablement alimenté par l’énergie solaire, ce qui me rappelait le « Rendezvous with Rama » d’Arthur C. Clarke, lauréat du prix Hugo et Nebula. Dans ce roman, la société qui émerge sur Mercure devient une puissance interplanétaire majeure en raison de toute l’énergie solaire qu’elle reçoit de la proximité de Mercure avec le soleil, utilisant cette énergie pour tirer des faisceaux laser et lancer des métaux extraits à travers le système solaire. Dans «Par la volonté des dieux», l’histoire se déroule sur une ville dans la planète la plus profonde du système de Pell, en partie à cause de toute l’énergie solaire disponible là-bas.

Alors là vous l’avez. Un monde qui marie une culture superstitieuse à l’exploration interplanétaire. C’est très amusant d’imaginer comment changer un aspect de la vie sur Terre peut avoir toutes sortes d’effets d’entraînement.

