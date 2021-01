Terminator Fortnite Skins: Fuites, date de sortie et tout ce que nous savons!

Fortnite nous a fait une boucle cette saison, en recrutant certains des personnages les plus emblématiques des films, des émissions et des jeux. Kratos du populaire Dieu de la guerre Série, Darryl et Michonne de tous les records Les morts qui marchent série télévisée, et maintenant, icône de la maison Le Terminator sera une peau utilisable!

Plus tôt ce matin, FortniteLa page Twitter officielle a publié une vidéo cryptique mentionnant qu’une nouvelle héroïne allait arriver, et elle serait familière avec toutes ces choses dans la liste de contrôle de Sarah Connor:

Destin mondial imminent

Voyage dans le temps

Paradoxes

:: Transmission entrante – Reality Log 991 ::

Description des cibles: Une machine impitoyable et un protecteur du futur pic.twitter.com/LGXiAadncR – Fortnite (@FortniteGame) 21 janvier 2021

Bien-sûr. Cela ne garantit pas que Sarah Connor nous honorera de sa présence. Une autre spéculation qui a frappé le Fortnite L’univers de fuite est la comparaison entre la porte sortie dans la bande-annonce officielle et la porte dans les films Terminator! Consultez la comparaison ci-dessous.

Cependant, si rien de tout cela ne vous vend, nous en avons la preuve définitive. Selon le FortTroy Page Twitter, PlayStation a divulgué l’image suivante sur leur écran d’accueil:

PlayStation a divulgué le prochain croisement entre Sarah Connor et T-800 Terminator. Photo de @ Mrfox895 pic.twitter.com/39sDY8gJJS – FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) 21 janvier 2021

FortTroy est un leaker bien connu pour Fortnite, et il a obtenu cette image d’une capture d’écran de Playstion Home de bonne foi par Mrfox895. Cela confirme un crossover que nous mourions d’envie de voir. Avec toutes ces fuites, la bande-annonce et les spéculations, nous pouvons tous supposer confortablement (mais en aucun cas la garantie) que ces skins toucheront le Fortnite marketplace dans la mise à jour du patch 15h30 la semaine prochaine. Si cela ressemble à des skins de chasseurs précédents, attendez-vous à ce que le prix soit d’environ 1500 V-Bucks!

