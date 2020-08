Tenet dépasse les attentes et lève plus de 50 millions de dollars à l’international

Les théâtres ne sont pas morts; ils ont juste besoin de premières. C’était clair en Espagne avec la première de Father il n’y en a qu’un 2, et dans le reste du monde grâce à Principe, le dernier film de Christopher Nolan que, lors de son premier week-end, a réussi à lever plus de 53 millions de dollars dans les 40 pays où il a été lancé. Territoires qui n’incluent ni la Chine ni les États-Unis, leurs deux marchés les plus importants et Vous verrez les nouveautés du cinéaste à partir du 4 septembre prochain.

Voici les chiffres atteints par Tenet dans certains des pays où il a été publié:

Royaume-Uni : 7,1 millions de dollars.

: 7,1 millions de dollars. France : 6,7 millions de dollars.

: 6,7 millions de dollars. Corée du sud: 5,1 millions de dollars.

5,1 millions de dollars. Allemagne : 4,2 millions de dollars.

: 4,2 millions de dollars. Espagne: 2,6 millions de dollars.

Ce ne sont pas du tout des chiffres bas, et ils rappellent déjà les chiffres enregistrés avant la pandémie. Il semble que les téléspectateurs considèrent le cinéma comme un endroit sûr, et ils veulent le prouver en allant voir les premières puissantes qui arriveront dans les prochaines semaines. Tel est le cas en Espagne, par exemple, Tenet a réalisé la meilleure première de 2021.

Aller plus loin: si aux États-Unis, il a levé environ 30 à 35 millions de dollars dans le pire des cas, et dans Chine encore 20-25, on parlerait d’une première de plus de 100 millions de dollars en ajoutant les chiffres que nous connaissons aujourd’hui, un valeur identique à celle obtenue par Nolan lors d’une première traditionnelle avec Intestellar et Dunkerque.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂