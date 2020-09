Tenet brille au box-office en Chine et franchit une barrière magique dans sa collection

Principe J’ai eu du mal: le nouveau de Christopher Nolan arrivé à un moment troublé, dans lequel la pandémie a contraint les cinémas du monde entier à rester fermés pendant des mois, et même maintenant, quand la normalité revient peu à peu, il y a des salles qui ne peuvent pas être autorisées à rouvrir. Comment ce blockbuster allait-il être rentable alors? Photos de Warner Bros. 200 millions de dollars? Bien que cela soit compliqué, tout indique que cela ne générera pas de pertes, puisque les données de collecte sont aujourd’hui positives.

La cassette est sortie vendredi dernier et au cours dudit week-end, il a totalisé 53 millions de dollars; à partir d’aujourd’hui, et avec les données préliminaires d’hier samedi, nous savons que a déjà franchi 100 millions de dollars, un chiffre qui sera largement dépassé lorsque nous aurons tous les chiffres demain matin. De plus, et bien que pour le moment on ne sache pas comment se déroule son chemin États Unis, oui ça a transcendé ça en Chine, il a ajouté 21 millions de dollars, des chiffres qui nous invitent à penser que le pays asiatique est plus que récupéré et prêt à accueillir »film à grand succès».

C’est clair que Tenet a atteint son objectif: le public revient au cinéma, lentement mais sûrement. Il reste à voir si l’absence de premières tout aussi puissantes Pas le temps de mourir Un bon entretien profite au long métrage semaine après semaine.

