Tenet arrive à HBO Max malgré les commentaires négatifs de Nolan

Table à manger ronde NOLAN - Verre trempé & métal chromé

La table à manger NOLAN, associe un plateau en verre trempé à un pied chromé pour un effet élégant et design. Elle trouvera parfaitement sa place dans votre cuisine pour y apporter charme et lumière. Caractéristiques techniques : Plateau en verre trempé 10 mm Structure : Métal chromé Coloris : Métallique et