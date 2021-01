Tendances #RestoreTheSnyderVerse alors que les fans demandent à Zack Snyder de terminer sa trilogie de la Ligue de la justice

Au milieu de la morosité et de la morosité de 2020, les fans du cinéaste Zack Snyder sur le DCEU avaient des raisons de se réjouir, car après trois ans de campagne vigoureuse, ils ont finalement réussi à convaincre WarnerMedia de donner le feu vert au « Snyder Cut » de Ligue de justice. Maintenant, les fans de Snyder ont accru leurs demandes en demandant à Warner de permettre au cinéaste de terminer toute sa filmographie DCEU, en obtenant le hashtag #RestoretheSnyderVerse sur Twitter.

Alors, quel est le SnyderVerse? Eh bien, même si Snyder a été le premier réalisateur à travailler sur le DCEU, il n’a jamais été dans son intention de lancer une franchise comme le MCU. Snyder avait prévu un arc de cinq films qui a commencé avec Homme d’acier, a continué avec Batman contre Superman, et terminé avec un Ligue de justice trilogie.

Au début, on supposait que la prochaine coupure de quatre heures de la Justice League de Zack Snyder sera une version condensée de Snyder initialement prévue. Ligue de justice trilogie. Mais dans des interviews ultérieures, le cinéaste a révélé que le prochain « Snyder Cut » se terminera au moment de l’arrivée de Darkseid sur Terre, et il reste encore beaucoup d’histoire à raconter après cela.

«C’est une bonne question à me poser, tu sais, comme de quoi est-ce que je dis au monde, tu sais, ce qui se passe quand Darkseid vient sur Terre? Alors quoi? Tu sais, est-ce une chose? Et je pense, écoute, la vérité est que j’ai écrit et ai-je eu et conçu un complet – est-ce que je sais ce qui se passe quand Darkseid … oui. Je sais ce qui se passe. Dire et spéculer sur ce que c’est et que ce serait passionnant, Je pense que c’est une bonne chose. «