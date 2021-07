Tendances PS Vita sur Twitter alors que l’écran OLED pour le nouveau commutateur est révélé

Toutes ces discussions sur les OLED et les consoles portables me font regretter ma PS Vita😭

Non seulement il y avait plein de jeux et une excellente autonomie de batterie, mais c’était super résistant ! J’avais l’habitude de le jeter dans mon sac à main sans me soucier du monde. J’ai voyagé partout avec !

Je ne peux pas être le seul ?!

– Hollie Bennett (@HollieB) 6 juillet 2021