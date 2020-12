Temtem est maintenant disponible sur PlayStation 5

le PlayStation 5 est maintenant sorti depuis plusieurs semaines. Pour ceux qui ont eu la chance de trouver le système à un prix décent, ils ont été agréablement surpris par la console de nouvelle génération dans son ensemble.

Les contrôleurs DualSense, avec un retour haptique qui ajoute un nouveau niveau d’immersion, ont été un point fort. C’est une fonctionnalité intéressante pour compléter un système puissant, mais ce qui importe encore le plus, c’est la gamme de jeux.

Étant donné que la PS5 n’est pas sortie depuis très longtemps, la bibliothèque n’est pas si impressionnante pour le moment. Cependant, vous pouvez ajouter Temtem à la liste croissante de jeux disponibles pour le système.

C’est un jeu multijoueur massif où les joueurs essaient d’attraper des créatures connues sous le nom de Temtems. Ils ressemblent à peu près aux Pokémon. Même la façon dont vous les entraînez fonctionne beaucoup comme la franchise Pokemon. Ce n’est pas non plus une mauvaise chose. Cette franchise est aimée par beaucoup, il est donc naturel que les développeurs viennent et mettent en œuvre la même recette réussie.

Quand tu n’attrapes pas toutes sortes de Temtem dans ce jeu multijoueur en ligne, vous pouvez vous engager avec d’autres entraîneurs, explorer différentes régions et échanger avec d’autres à votre guise. La conception du monde ouvert vous offre de nombreuses régions à explorer. Pendant tout ce temps, l’excitation monte car vous ne savez jamais quelle créature vous rencontrerez ensuite.

Et si vous aimez la personnalisation, Temtem a cela à la pelle. Vous pouvez personnaliser votre personnage avec différentes tenues et même décorer votre propre maison. Cela donne à ce jeu beaucoup d’attrait pour ceux qui aiment montrer leurs goûts personnels.

Vous pouvez jouer à ce jeu seul ou en coopération, où vous et d’autres pouvez participer à des missions et combattre les huit chefs de dojo. Les possibilités sont infinies quelle que soit votre préférence de style de jeu.

D’après les critiques, cela ne ressemble pas à Temtem prend un coup pour avoir une recette très similaire aux jeux Pokemon. De nombreux éléments sont similaires, mais il y a des détails distincts qui font que ce jeu se démarque par lui-même.

Si vous avez une PS5 et que vous cherchez quelque chose de nouveau à jouer avant la sortie des versions plus importantes, Temtem pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. C’est certainement un titre que vous voulez vérifier si vous êtes un fan de titres captivants avec des environnements ouverts. Vous trouverez toutes sortes de créatures et de personnages avec lesquels interagir à chaque fois que vous reviendrez dans ce multijoueur en ligne.