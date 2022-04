Télévision et cinéma coréens : à quoi s’attendre en 2022

Alors que cette année, notre attention était détournée vers un sujet assez différent lors d’une célèbre cérémonie de remise des prix, en 2019, c’était le film Parasite faire les gros titres. Le film a été le premier film non anglophone à remporter la catégorie Meilleur film lors de la cérémonie des Oscars, aux côtés des prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. À la fin de l’année, il y avait peu de gens qui n’avaient pas regardé Parasite et moins qui n’en ont pas été époustouflés.

Au cours des années suivantes, la popularité de Parasite ne s’est pas avéré être une anomalie. Au lieu de cela, il s’est imposé comme un point de repère dans la chronologie de la popularité croissante des médias sud-coréens, devenant l’un des nombreux films très appréciés à sortir du pays dans les années 2010. Il était presque impossible de ne pas avoir pris connaissance des acteurs, de l’intrigue, des parodies ou des références du tube mondial Jeu de calmar au cours des deux dernières années, sans parler du boom coréen des soins de la peau étape par étape (étape par étape) qui continue de garder une emprise sur sa démographie à ce jour. Là où la culture et les médias japonais avaient retenu notre attention au cours de la décennie écoulée, la Corée est maintenant victorieuse et ne montre aucun signe de lâcher prise de si tôt.

FILM VIDÉO DU JOUR

Des originaux de Netflix aux longs métrages et aux nouveaux drames K passionnants, voici à quoi s’attendre des films et de la télévision sortant de Corée, avec quelques exemples à surveiller.

Money Heist – Corée : Espace économique commun





Netflix

Sans trop en dévoiler, cette prochaine série Netflix est à peu près exactement ce que ça donne : Vol d’argent se refait une beauté coréenne. Avec un casting de stars dont Jeu de calmarde Park Hae Soo, Jeon Jong-soo et Yoo Ji-tae, le réalisateur primé Kim Hong-sun prend le volant pour le remake de l’une des séries les plus populaires de Netflix. Dans un message publié par Netflix India plus tôt cette année, l’acteur Park Hae Soo a fait une annonce qui a amassé un peu plus de 300 000 vues sur YouTube, en disant : « C’est un honneur de participer à une série aussi merveilleuse, et surtout de faire de Berlin une incroyable personnage. » Espérons que ça vaille le coup!

Le son de la magie





Netflix

Pour ceux qui recherchent du drame et de la magie mélangés à leur romance cette année, Netflix cherche à sortir Le son de la magie en mai. L’émission suit Yoon A-yi (Choi Sung-eun), qui a la possibilité d’accélérer le temps pendant une période difficile de sa vie. La série se met en place pour nous donner une nouvelle tournure sur le trope souhaitant votre vie, avec un peu de romance pour faire bonne mesure.

Nos bleus





Netflix

Pour tous ceux qui veulent faire irruption dans l’été sur une note triste, voir Nos bleus. La série suit une famille maintenue à flot par un père qui reste derrière pour travailler alors qu’ils déménagent à l’étranger. La série tente de s’éloigner du récit bien connu d’un homme, une femme, cherchant plutôt à montrer l’histoire du point de vue de plusieurs personnes. Nos bleus bénéficie d’un casting de stars et vise une approche empathique face à une situation difficile mais pas trop rare pour de nombreuses familles immigrantes.

Mes notes de libération





Netflix

Avez-vous déjà souhaité un changement dans la banalité de la vie de votre ville natale et avez-vous immédiatement manqué la façon dont les choses étaient au moment où quelque chose a changé ? Mes notes de libération décrit l’expérience de quatre personnages principaux : trois frères et sœurs (joués par Kim Ji Won, Lee Min Ki et Lee El) qui ressentent une claustrophobie croissante dans leur ville natale devant un étranger (Son Seuk Gu) qui vient tout bouleverser. La série a fait sa première sur Netflix – regardez-la pendant qu’elle est encore chaude !

Salut.5 (High Five)





Netflix

Écrit et réalisé par Kang Hyeong-cheol, ce film suit un groupe de personnes qui reçoivent des super pouvoirs, y compris la capacité de voir les ondes électromagnétiques et une super force, après avoir reçu des greffes d’organes d’un homme doté de pouvoirs psychiques. Ils doivent alors se défendre contre une série de problèmes qui en découlent, y compris un groupe de personnes cherchant à voler leurs pouvoirs. Mettant en vedette Yoo Ah-in, Ahn Jae-hong et Lee Jae-in, le film a commencé sa production en 2021 et devrait sortir cette année.

Utopie concrète





Lotte Divertissement

Basé sur la bande dessinée Webtoon de 2015 Yukwaehan Yiwoot de Kim Soong-Nyoong, ce film imagine les conséquences d’un tremblement de terre dévastateur à Séoul alors qu’un groupe de survivants tente de recommencer leur vie dans un complexe d’appartements resté debout tout au long de la catastrophe. Mettant en vedette les acteurs Lee Byung-Hun, Park Seo-Joon et Park Bo-Young, le film semble mettre en lumière la connexion et la dispersion causées par les catastrophes à grande échelle.

Déclaration d’urgence





Vitrine

Déclaration d’urgence est l’un des films les plus attendus cette année. Après avoir été présenté en première au Festival de Cannes en juillet de l’année dernière, sa sortie en salles en janvier 2022 a été retardée pour des raisons de covid-19. Le film, réalisé par Han Jae-Rim, met également en vedette Lee Byung-Hun et Song Kang-Ho (Parasite) et joue le scénario d’une histoire vraie dans laquelle un avion demande un atterrissage d’urgence en route vers Hawaï. « […] il y a des éléments fantastiques, mais surtout, il parle d’une pandémie que nous avons tous vécue, et cela peut donc être assez triste », a décrit l’acteur Lee Byung-hun dans une interview sur le tapis rouge au Festival de Cannes. Déclaration d’urgence terminé fin 2020, alors espérons qu’il arrivera bientôt sur les écrans!

Mère chérie





Divertissement Dreamtech

Si vous cherchez un larmoyant cette année, Mère chérie est susceptible de cocher certaines cases pour vous. Le premier film du réalisateur Yeon Wang-mo est un documentaire sur la relation entre un fils et sa mère, qui se réunissent alors qu’elle approche de la fin de sa vie. Les deux protagonistes sont suivis alors qu’ils peinent à identifier entre eux une nouvelle relation passée qu’ils avaient eue dans l’enfance du fils. L’affiche du film disait: « J’ai plus de quarante ans, mais pour ma mère, je suis encore un enfant de trois ans. » Mère chérie reflète la lutte commune pour rompre une relation parent-enfant dans une famille, la menace sous-jacente de mort ajoutant un douloureux sentiment d’urgence au problème.

Alors que les rumeurs continuent d’anticiper le prochain film de Joon-ho, il y a certainement beaucoup plus à voir en Corée du Sud. Ce que vous pouvez attendre de la télévision et du cinéma coréens cette année se situe largement entre les crochets de la résilience face aux difficultés. Les tremblements de terre, la mort d’un membre de la famille et le désir d’ignorer les détails traînants d’une réalité difficile sont tous des thèmes qui reflètent la douleur et la lutte collective de ces dernières années, se remettant, voire se battant encore, à la suite d’une catastrophe dévastatrice. pandémie.





La suite de Greyhound avec Tom Hanks confirmée pour Apple TV+

Lire la suite





A propos de l’auteur