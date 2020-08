Téléviseurs 4k 2019: 7 Modèles Recommandés

En 2020, les téléviseurs 4K UHD ont atteint une très haute qualité – qu’il s’agisse de téléviseurs OLED ou LCD. Divers fabricants tels que Samsung, Sony, Panasonic et LG proposent désormais d’excellents téléviseurs 4K. Voici sept de leurs modèles les plus recommandables, du haut de gamme au bas prix.

Panasonic HZW 2004: OLED avec top image et équipement

Panasonic HZW 2004

Le téléviseur OLED Panasonic HZW 2004 dispose d’un panneau OLED spécialement développé qui brille nettement plus que celui de tous les autres OLED. La précision des couleurs est également exceptionnelle grâce à la correspondance d’images par des professionnels d’Hollywood. Pratique: en plus du HDR10, le HZW 2004 couvre également HLG, HDR10 + et Dolby Vision, entre autres, ce qui lui permet de gérer de nombreux formats HDR.

L’équipement est également particulièrement somptueux, comme un tuner Quattro qui reçoit les signaux de télévision par satellite, câble ou antenne et la télévision peut même distribuer du contenu télévisé à des appareils situés dans d’autres pièces via Internet. Un système audio Technics garantit un bon son, vous économisez ainsi la barre de son.

Samsung Q95T: le produit phare QLED

Samsung Q95T

Le Samsung Q95T est le modèle phare parmi les téléviseurs QLED. Les caractéristiques comprennent la One Connect Box pour le stockage des câbles, un bon système audio qui remplace la barre de son et un rétroéclairage détaillé qui illumine précisément le contenu de l’image individuelle. Selon le fabricant, la luminosité maximale est de 2000 nits, ce qui signifie un contenu HDR très impressionnant. De plus, la stabilité de l’angle de vue est correcte, ce qui n’est pas toujours le cas avec les téléviseurs LCD de ce type. Tout autour haut de gamme.

Sony A8: excellent téléviseur OLED pour les films

Sony A8

Le Sony A8 est un téléviseur OLED axé sur la visualisation de films et de séries. Un point culminant est l’affichage de mouvement. Cela permet au téléviseur de calculer et d’insérer des images supplémentaires afin que l’action à l’écran soit plus nette et plus calme. En principe, cela est également maîtrisé par les meilleurs appareils d’autres fabricants, mais Sony est considéré comme le leader dans ce domaine. La reproduction précise des couleurs est également exceptionnellement bonne. Sinon, il y a les avantages OLED habituels tels qu’un niveau de noir parfait et un éclairage précis des éléments de l’image.

LG B9 OLED: un téléviseur OLED ingénieusement abordable

LG B9 OLED

Le LG B9 OLED est un impressionnant téléviseur OLED qui ne coûte toujours pas le monde. Généralement, pour les téléviseurs OLED, il existe un noir parfait, une image stable à l’angle de vision pour les soirées télévisées entre amis et en famille et une image éclairée au pixel près pour des jeux et des films HDR impressionnants. Ce n’est qu’en ce qui concerne la luminosité maximale que vous pourrez faire des compromis par rapport aux téléviseurs LCD tels que le QLED de Samsung et les OLED haut de gamme de Panasonic. Grâce à un temps de réponse de 1 milliseconde et un délai d’entrée de 13,1 millisecondes, le téléviseur est également particulièrement adapté aux jeux.

Samsung Q80R: excellent QLED

Samsung Q80R

Si vous pouvez vous passer du design et de la One Connect Box pour la gestion des câbles des produits phares de Samsung, le Q80R est un excellent téléviseur pour un prix beaucoup plus petit. Il offre un rétroéclairage direct, des angles de vision larges, un espace colorimétrique luxuriant et il devient très lumineux pour un affichage HDR précis. Les joueurs sont satisfaits du support FreeSync. Contrairement aux téléviseurs OLED, les téléviseurs LCD ne courent pas le risque de gravure de contenu statique à un moment donné.

Sony XG95: belle image dans la classe moyenne

Sony XG95

Si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent pour un téléviseur 4K, vous pouvez toujours obtenir des appareils puissants avec de bonnes propriétés HDR. Comme le Samsung Q80R, le Sony XG95 offre un rétroéclairage direct avec plusieurs zones, également connu sous le nom de «Full Array Local Dimming». Et grâce à l’homologue QLED de Sony “Triluminos”, de nombreuses couleurs peuvent être affichées. Les téléviseurs plus chers peuvent faire plus, notamment en termes de stabilité de l’angle de vue. Sinon, le Sony XG95 offre beaucoup pour l’argent.

Samsung RU 8009: un énorme téléviseur de jeu pour peu d’argent

Samsung RU 8009

Comme le Sony XG95, le Samsung RU8009 est un bon téléviseur, mais peu coûteux. Par rapport au téléviseur Sony mentionné, le RU8009 n’offre pas de rétroéclairage multi-zone et il ne devient pas aussi brillant que son concurrent. Pour cela, il apporte une image colorée, un écran 120 Hz (sauf pour le modèle 49 pouces) et FreeSync pour les joueurs. Une résolution de 1440p à 60 ou 120 Hertz est également offerte – ce n’est pas évident et idéal pour les jeux sur PC. L’énorme modèle de 82 pouces est disponible pour moins de 1500 euros.