Télescope Celestron PowerSeeker 80AZS: examen complet

Le Celestron PowerSeeker 80AZS est un télescope «à saisir et à emporter» conçu pour les vues célestes et terrestres. Compte tenu de son poids total de 10 livres. (4,54 kilogrammes), il est également extrêmement léger, ce qui le rend adapté aux débutants et aux familles.

Avec une ouverture de 3,15 pouces et une distance focale de 15,75 pouces, le PowerSeeker 80AZS offre des vues de cibles qui ne manqueront pas de figurer sur la liste des observateurs du ciel: les planètes, la lune, les nébuleuses lumineuses et les galaxies.

De plus, le télescope est livré avec une variété d’accessoires qui simplifient encore plus les débuts dans l’observation du ciel: oculaires Plössl 20 mm et 4 mm, objectif Barlow 3x, plateau d’accessoires, diagonale d’étoile à image dressée, chercheur 5×24 et un simple -pour utiliser la monture alt-azimut. Le logiciel Starry Night Special Edition de Celestron est également inclus.

Spécifications clés du Celestron PowerSeeker 80AZS Conception optique: Réfracteur

Ouverture: 3,15 « (80 mm)

Distance focale: 15,75 « (400 mm)

Rapport focal: f / 5

Oculaire 1 focale: 20 mm (20x)

Oculaire 2 focale: 4 mm (100x)

Poids total du kit: 10 livres (4,54 kg)

Type de monture: Alt-azimut

Celestron PowerSeeker 80AZS: Conception

Construction simple – aucun outil requis

Conception portable

Accessoires en plastique de mauvaise qualité

Le trépied nécessite des soins supplémentaires

Alors que de nombreux fabricants proposent des télescopes informatisés ou des instruments plus compliqués qui nécessitent des écrous, des boulons et des outils pour les assembler, il est très rafraîchissant de découvrir que nous avons pu assembler le PowerSeeker 80AZS en moins de dix minutes.

Nous n’avons pas eu besoin d’utiliser les instructions fournies – qui sont très complètes que nous pourrions ajouter – car la configuration est si intuitive. Il n’y a pas besoin de clé Allen, de tournevis ou de tout autre type d’outils et il est facile d’installer le tube optique sur le support et le trépied. Des accessoires supplémentaires, tels que le chercheur, sont également simples à fixer.

En inspectant le télescope une fois qu’il a été assemblé, la construction est juste pour le prix. Comme vous pouvez vous y attendre avec de nombreux télescopes à petit budget, les focaliseurs du PowerSeeker 80AZS sont en plastique, tout comme la diagonale à 90 degrés. Bien que ce ne soit pas un inconvénient majeur, il existe des télescopes économiques dans une gamme de prix similaire avec des accessoires de meilleure qualité.

Le réfracteur nécessite une attention particulière lors des observations: il n’est pas aussi robuste que les autres télescopes économiques que nous avons utilisés – en particulier, le trépied tremble et menace de basculer lorsqu’il est poussé. Sur une note positive, la barre de verrouillage d’altitude, utilisée pour maintenir la configuration en place, a très bien fonctionné, tandis que la commande de tige au ralenti permet une rotation précise.

D’après notre expérience, Celestron a toujours offert des vues de haute qualité sur une multitude de cibles du ciel nocturne, nous avions donc de grands espoirs pour les optiques du PowerSeeker 80AZS, en particulier parce qu’elles sont multicouches.

Le réfracteur a un rapport focal de f / 5, ce qui permet aux objets grand angle tels que les amas ouverts de s’adapter dans le champ de vision. Une variété de cibles différentes sont à portée de ses limites optiques, à condition que l’observateur du ciel respecte les grossissements utiles les plus élevés et les plus bas: 189x et 11x. Avec les deux oculaires Plössl fournis, le télescope est capable d’obtenir des grossissements de 20x et 100x, tandis que la lentille Barlow 3x pousse le système optique plus loin de trois fois.

Celestron PowerSeeker 80AZS: première lumière et fonctionnalité

Bonne optique avec une légère distorsion

Le trépied a tendance à trembler

Vues agréables pour un télescope à petit budget

Monture facile à naviguer

En gardant à l’esprit le prix de ce télescope, l’optique du PowerSeeker 80AZS est très bon pour l’argent. Au départ – et en raison du télescope utilisant une image diagonale dressée – nous craignions qu’un certain degré de lumière ne soit diffusé. Pourtant, étant donné la faible puissance et le champ riche du télescope, nous n’avons pas trouvé que cela posait un problème particulier.

Avec le dernier quart de lune dans le ciel, nous avons profité de l’occasion pour voir ses cratères, qui ont été magnifiquement repérés par le terminateur; le point où la nuit lunaire rencontre le jour lunaire.

En particulier, la phase nous a permis de choisir des vues époustouflantes de Herschel, Archimède, Clavius ​​et Copernicus dans notre champ de vision – le PowerSeeker 80AZS offrait des vues claires et claires malgré la distorsion atmosphérique. Malheureusement, nous avons remarqué une certaine fausse couleur, mais cela n’a pas gâché l’expérience – nous sommes certains que les débutants seront satisfaits des performances du système optique.

Compte tenu du faible grossissement offert par le Plössl de 20 mm, la lune ne remplit pas le champ de vision et nous avons pu capturer toute la surface lunaire. Il y a un point positif à cela: les débutants ne se perdront pas en naviguant dans les cratères et la jument. En augmentant le grossissement avec l’oculaire de 4 mm, le champ de vision est resté net alors que nous nous sommes rapprochés du terrain accidenté.

La lentille 3x Barlow triple la puissance du télescope – un exploit impressionnant qui a malheureusement causé des vues floues: la preuve que le système optique a été poussé bien au-delà de son grossissement utile. Nous recommandons l’accessoirisation avec une variété d’oculaires et de filtres afin d’être respectueux des limites de 189x et 11x.

Le chercheur 5×24 est un ajout satisfaisant au PowerSeeker 80AZS pour nous aider à naviguer sur la surface de la lune. Souvent, les chercheurs optiques ont du mal à repérer les étoiles faibles pour le saut d’étoiles dans des zones polluées par la lumière, mais lorsque nous avons mis cela à l’épreuve, nous n’avons pas senti que cela posait un problème pour le 5×24 – étoiles légèrement en dessous du seuil de nu- les observations oculaires (magnitude +6) sont clairement repérées par l’optique.

Pour rendre la navigation dans le ciel nocturne encore plus simple, nous vous recommandons d’acheter un viseur de point rouge pour les conditions où la détection d’étoiles pâles est un défi. Le PowerSeeker 80AZS offre un filetage pour une fixation facile au tube optique.

Balançant le télescope de haut en bas et de gauche à droite, la monture alt-azimut est un jeu d’enfant à déplacer, sans attraper ni coller. Nous avons noté un degré évident de tremblement lors de la rotation d’une cible à l’autre, nous obligeant à tenir fermement le trépied pour plus de stabilité.

Compte tenu de l’objectif large du télescope, le système optique est capable de capter des amas d’étoiles en une seule vue: les Pléiades (Messier 45) en Taureau (le taureau), avec sa magnitude de +1,6, est un spectacle particulièrement étonnant à travers le PowerSeeker. 80AZS. Les sept principaux membres stellaires sont très nets, sans reflets internes dans l’optique et, avec un certain degré de vision évitée, la nébuleuse Mérope de l’amas (NGC 1435) est facile à repérer sous la forme d’une brume blanche et fantomatique.

Tournant vers Ursa Major (la Grande Ourse), nous avons rapidement et facilement divisé les étoiles doubles Alcor et Mizar dans la poignée de la Grande Ourse. Grâce à la lentille enduite, la coloration bleu-blanc de la paire est limpide et a pu distinguer le plus petit compagnon de Mizar, Mizar B.

Avec la constellation d’Orion (le Chasseur) à un emplacement privilégié pour l’observation, la nébuleuse d’Orion (Messier 42) est un spectacle agréable à travers le PowerSeeker 80AZS. Comme prévu, la région de formation d’étoiles est petite, mais nous avons pu sélectionner le cluster trapézoïdal serré en son cœur.

Saturne était également visible dans le ciel, offrant l’occasion idéale d’attraper les anneaux de la géante gazeuse. En utilisant notre propre sélection d’oculaires Celestron, nous sommes impressionnés par la capacité du réfracteur à résoudre la planète comme un disque jaune-orange avec ses anneaux inclinés à un angle de 45 degrés. La division Cassini – une lacune dans le système d’anneau – n’était pas visible à travers le PowerSeeker 80AZS, mais les vues de la planète impressionneront les nouveaux observateurs du ciel malgré tout.

Celestron PowerSeeker 80AZS: Verdict

Le PowerSeeker 80AZS est un bon télescope pour les débutants, offrant des vues sur une bonne sélection de cibles du système solaire et du ciel profond. Les vues sont nettes et claires à travers l’oculaire sans distorsion optique majeure à l’exception d’un degré de fausse couleur.

Il est fourni avec une quantité décente d’accessoires qui conviennent aux petits budgets, mais nous recommandons de fournir le télescope avec des oculaires. Nous vous conseillons de laisser de côté l’objectif de Barlow car le système optique n’est pas capable de gérer l’augmentation du grossissement.

La majorité des fonctionnalités du PowerSeeker 80AZS sont en plastique, ce qui n’est pas surprenant pour un télescope à petit budget. Cependant, les focaliseurs, la diagonale des étoiles et les oculaires sont de qualité inférieure par rapport aux autres instruments pour débutants que nous avons utilisés dans la même gamme de prix.

Le trépied n’est pas aussi stable que prévu et les observateurs du ciel devront prendre en charge toute la configuration lors de la rotation du tube. Le support fonctionne en douceur et la commande de la tige de ralenti permet également une navigation précise.

Bien qu’il ait ses inconvénients, le PowerSeeker 80AZS offre une bonne introduction à l’observation du ciel – surtout si vous souhaitez en faire un passe-temps décontracté pour vous-même ou pour la famille et que vous avez un petit budget.