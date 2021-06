Téléchargez la version Greedfall Gold Edition aujourd’hui si vous aviez déjà l’original

La mise à jour GreedFall Gold Edition est maintenant disponible. Avec lui, nous pouvons jouer à 60 fps, 4k et même du contenu inédit.

À la fin de l’année dernière, il a été confirmé que GreedFall allait avoir une livraison pour les consoles de prochaine génération avec des améliorations graphiques pour PS5 et Xbox Series X | S et aujourd’hui, cela a été accompli. Vous pouvez maintenant télécharger le Mise à jour GreedFall Gold Edition si vous avez déjà acheté le jeu auparavant.

Le jeu est disponible à partir d’aujourd’hui, le 30 juin 2021, en téléchargement sur les systèmes Microsoft, Sony et PC.

Cette édition a des améliorations graphiques et une nouvelle extension. Ceci est The Conspiracy Of Vespe, qui est disponible pour les utilisateurs de consoles et de PC, et nous emmène profondément dans les terres inexploitées de Teer Fradee,

Cela amène de nouveaux ennemis, dotés d’un récit qui promet d’être tordu, et développera l’un des aspects les mieux notés du jeu original. Dans la description officielle, ils nous exhortent à «Atteignez un nouveau monde et forgez un destin tout en vous faisant des amis ou en trahissant des compagnons ou des factions entières«.

Si vous possédez déjà Greedfall sur PS4 ou Xbox One, vous pouvez profiter de sa mise à jour gratuite et du pouvoir de transférer les données sauvegardées vers la nouvelle version. Sur le plan technique, les détails sont celui de «profitez d’une résolution jusqu’à 4K, d’images considérablement améliorées, d’un chargement rapide et de 60 FPS en mode performance sur Xbox Series X | S et PS5«.

La version de nouvelle génération et le DLC The Vespe Conspiracy sont disponibles dès maintenant, offrant la possibilité de revivre une aventure fantastique ou de s’embarquer pour la première fois. Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse Greedfall.