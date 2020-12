Tekashi 6ix9ine poursuivi pour vol avec arme à feu dans un incident de Rap-A-Lot

En 2018, l’équipe de Nine Trey de Tekashi 6ix9ine a attrapé Seketha Wonzer et Kevin Dozier dans le hall d’un appartement de la ville de New York et leur a volé des chaussures, des enregistrements maîtres, des disques durs, des bijoux, une caméra, de l’argent et plus encore sous la menace d’une arme pendant que 6ix9ine filmait l’incident.

Les Bloods de NYC avaient l’impression que Wonzer et Dozier étaient affiliés à J. Prince et Rap-A-Lot, avec qui 6ix9ine se débattait à l’époque.

6ix9ine a cédé à l’incident dans le cadre de son accord de plaidoyer avec les fédéraux. Maintenant, Wonzer et Dozier – qui disent ne pas être affiliés à Rap-A-Lot et qu’il s’agissait d’un cas d’identité erronée – poursuivent maintenant 6ix9ine pour agression, coups et blessures et la détresse émotionnelle qu’ils disent avoir souffert.

L’avocat célèbre Joe Tacopina représente Wonzer et Dozier et il avait un message pour 6ix9ine:

«Si Tekashi69 pensait que ses problèmes juridiques étaient terminés après avoir plaidé coupable d’avoir brutalement agressé mes clients, il se trompait terriblement», a déclaré Tacopina. « Nous le savons maintenant – s’il refuse de réparer les blessures qu’il a causées à mes clients, il regrettera sincèrement cette décision. »

L’avocat de 6ix9ine s’est engagé à défendre vigoureusement son client.