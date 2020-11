Tekashi 6ix9ine et Gervonta Davis se lancent dans un échange chauffé au club

Tekashi 6ix9ine et Gervonta Davis auraient failli se battre dans le club la nuit dernière après un échange verbal tendu.

Tekashi 6ix9ine n’a pas beaucoup montré son visage. On ne peut pas lui en vouloir non plus. Ça doit être humiliant de flop sur les charts après le nombre de singeries qu’il a essayé de faire à l’avance. Il y a eu quelques moments où il est apparu sur les réseaux sociaux depuis lors. À savoir, après le décès du roi Von. Mais bien qu’il ne soit peut-être pas activement sur Instagram comme il l’était autrefois, il est toujours ici dans les clubs en train de jeter de l’argent. Hier soir, le rappeur a été aperçu dans un club de Miami où il jetait de l’argent avec sa petite amie à ses côtés. Mais apparemment, il n’était pas la seule célébrité présente. Gervonta Davis était également dans le club et les choses sont devenues incroyablement tendues entre les deux. Les images ont commencé à faire le tour des médias sociaux de Tekashi 6ix9ine semblant jeter une liasse d’argent à Davis. La vidéo avait également une légende alléguant que Davis était Un autre clip montre Tekashi 6ix9ine, vraisemblablement derrière la sécurité sur une plate-forme surélevée, contrariant encore plus Davis. Il a ensuite été aperçu en train de jeter de l’argent en colère comme s’il ne pouvait pas simplement quitter le club s’il était si bouleversé. Gervonta a frappé Instagram pour répondre aux manigances avec un bref message. «SnitchK», a-t-il écrit dans une diapositive IG Story. « Vous êtes frappé simplement pour être autour d’un mf … mais qui suis-je! » Il ne semble pas que quiconque ait été blessé, mais Tekashi 6ix9ine semblait bouleversé. Lire, «Sara Molina parle de 6ix9ine: leur fille, échecs relationnels passés et plus».