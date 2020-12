Tekashi 6ix9ine a-t-il fait cela? G Herbo accusé par le gouvernement fédéral

G Herbo est le dernier rappeur avec de sérieux problèmes fédéraux.

Le Chicago Tribune rapporte qu’Herbo et cinq autres hommes, y compris son manager, ont été accusés d’avoir dirigé un stratagème de fraude pluriannuel de plusieurs millions de dollars.

Herbo, 25 ans, fait face à 14 chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et un vol d’identité aggravé. Les fédéraux accusent Herbo et son équipage d’avoir obtenu des numéros de carte de crédit, peut-être sur le dark web, et de facturer des millions pour des produits de luxe au cours des quatre dernières années.

Leurs achats illicites comprennent des vols en jet privé, des promenades en limousine, des locations de voitures exotiques, des vacances de luxe et des chiots de créateurs.

G Herbo et le fameux rat fédéral Tekashi 6ix9ine ont une longue histoire de bœuf, mais rien n’indique que Snitch9 ait laissé tomber le sou sur Herbo.

Ce que nous savons, c’est que les autorités fédérales ont enfermé Kodak Back, accusé Lil Wayne et recherchent actuellement Casanova. Ce sont les nouveaux flics Hip Hop les plus puissants.