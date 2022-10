Teen Wolf, film: Paramount + présente une nouvelle bande-annonce et confirme la date de sortie

Plate-forme Paramount+ vient de sortir le premier clip de »Teen Wolf’‘, révélant le retour violent d’Allison Argent. Dévoilé lors du New York Comic Con, le trailer s’ouvre sur Derek Hale (Tyler Hoechlin) parlant à son fils Eli (Vince Mattis), qui joue dans l’équipe de crosse de Beacon Hills, mais à l’intérieur des casiers, ils sont attaqués par quelqu’un d’autre.

Ici, Derek remarque le retour d’Allison, interprétée par Roseau de cristal, étant assez surprenant car le personnage est mort dans la saison 3 de la série originale, on verra donc à nouveau les deux s’affronter. »Teen Wolf : le film » sera présenté en première sur Paramount+ le 26 juin 2023.

Écrit et produit par le créateur de la série, Jeff Davis, le nouveau film » Teen Wolf » a été annoncé en septembre 2021, commençant son enregistrement en mars de cette année. La première bande-annonce a été diffusée en juillet au San Diego Comic Con et a offert un aperçu du prochain redémarrage de « Teen Wolf », qui sera diffusé pendant un total de six saisons sur vtt.

La nouvelle production verra le retour de la plupart des acteurs originaux de la série, y compris, en plus de Hoechlin et Reed, Tyler Posey, Holland Roden, Helley Hennig, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio et Dylan Sprayberry. Les acteurs qui ne reviennent pas sont Dylan O’Brien et Arden Cho, qui ont joué respectivement Stiles Stilinski et Kira Yukimura.

Posey a confirmé son retour en tant que chef Scott McCall en octobre 2021, affirmant qu’il était « ravi de jouer à nouveau le personnage ». « Il me manque, je l’aime », a déclaré l’acteur. « Nous étions au lycée pendant ce qui semblait être 10 ans. Je suis ravi de les voir vieillir et de le voir sortir de l’école. Je suis ravi de voir à quoi ça va ressembler sans une école impliquée. Ça va être intéressant. »

» Teen Wolf: The Movie » sera présenté en exclusivité sur Paramount + le 26 juin 2023, avec les six saisons disponibles sur la plateforme de streaming.