«  Teen Mom  »: Jenelle Evans pense qu’elle est la personne la plus détestée sur Internet après qu’un podcast a supprimé son épisode

Jenelle Evans a l’habitude que les gens soient contre elle. L’ancien Adolescent maman 2 star avait beaucoup de fans qui l’appelaient pour un certain nombre de choses quand elle était dans la série. Maintenant qu’elle ne fait pas partie de la franchise, les gens partagent toujours constamment leurs opinions à son sujet. Récemment, Evans a affirmé qu’elle était la personne la plus détestée sur Internet.

Pourquoi Jenelle Evans a-t-elle été licenciée de «Teen Mom»?

Evans a été relâché Maman ado après que son mari David Eason ait abattu le chien de la famille devant leurs enfants.

«C’était une situation où ma fille, sa santé et sa sécurité étaient en danger», a déclaré Eason à People TV. Les gens maintenant.

«C’est quelque chose que personne ne veut jamais avoir à faire. Le chien était agressif. Oui, elle n’est peut-être pas énorme ou autre, mais vous savez que lorsqu’un chien mord un enfant au visage plus d’une fois, il ne devrait plus jamais être près de l’enfant. Si vous abandonnez le chien en adoption, un jour, ce sera à nouveau avec les enfants.

Podcast récent de Jenelle Evans

Evans est récemment apparue sur le podcast This Family Tree où elle a parlé du fait que MTV l’avait laissée partir après le meurtre du chien.

«Pour moi, c’était un peu bizarre qu’ils me laissent partir [David killing the dog], » elle a dit.

«Cela m’a pris par surprise parce qu’ils m’ont filmé sur la drogue. Ils m’ont filmé, pas de mensonge, hochant la tête devant la caméra. Ils m’ont filmé en train d’acheter de la marijuana et mon réalisateur savait que je l’avais dans ma voiture.

«Il y avait tellement de trucs illégaux qu’ils ont filmé», dit-elle. «Et cela ne faisait même pas partie du tournage. Ils n’étaient même pas là et n’avaient rien à voir avec ça. Mais ils m’ont quand même laissé partir.

Jenelle pense qu’elle est la personne la plus détestée d’Internet

Après la publication de l’épisode du podcast, The Ashley’s Realty Roundup a rapporté que l’épisode avait été supprimé.

Evans s’est rendu sur Instagram pour se demander pourquoi l’épisode avait été supprimé.

«Personne ne m’a prévenu», dit-elle. «Personne n’a expliqué pourquoi, mais ils iront aux médias et expliqueront pourquoi.»

«Je suis allé sur votre podcast comme une faveur pour vous les gars», a-t-elle poursuivi. «Pas pour moi. Je n’avais pas besoin de cette attention. Je n’avais pas besoin de cette publicité.

«Sans oublier que je l’ai programmé à l’avance, que j’ai veillé à ce que mes enfants soient gentils et pris en charge et que je vous ai donné mon cœur pendant 45 minutes», a-t-elle poursuivi. «Et tu viens de jeter tout ça?

Le passé d’Evans dans l’industrie lui a rendu difficile de faire confiance.

«C’est vraiment difficile pour moi de faire confiance à qui que ce soit», a-t-elle poursuivi. N’importe qui dans l’industrie. N’importe qui des médias et à moi pour ouvrir et faire ce podcast pour vous. «

«Après avoir été à la télévision pendant si longtemps, vous essayez de sortir de cette coquille dans laquelle vous étiez et vous essayez de vous ouvrir et de faire confiance aux gens, de faire des interviews et d’être sur un podcast et maintenant je suis de retour là où je ne peux pas faites confiance à n’importe qui.

Elle a continué à prétendre être la personne la plus détestée sur Internet.

« Alors, quand vous êtes comme l’une des personnes les plus détestées sur Internet comme moi, que faites-vous dans une situation comme celle-ci? » elle a demandé. «Vous utilisez votre plateforme pour exprimer votre opinion et vous utilisez votre plateforme pour expliquer votre histoire.»

Maintenant, Evans envisage de lancer son propre podcast pour diffuser son histoire.