Ted Lasso : quoi et où voir la surprise des Emmy 2021

Ted lasso est un entraîneur de football universitaire reconnu pour sa carrière et le travail qu’il a accompli dans le Shockers de l’État de Wichita. Ensuite, Rebecca welton, le nouveau propriétaire du club de football AFC Richmond, l’engage pour prendre la relève de l’équipe qui participe au Premier League anglaise. La vérité est qu’elle a obtenu le club lors de son divorce et veut le gâcher parce que c’est la seule chose que son ex-mari aime.







Ted est très sympathique et avec une personnalité enjouée, mais la vérité est qu’ils ne le voient pas qualifié pour diriger un club qui joue une compétition au plus haut niveau comme la ligue de football anglaise. Il aime s’entraîner et se soucie plus des gens que de gagner. Dans ses propres mots : « Pour moi, le succès aide ces gars à être leurs meilleures versions sur et en dehors du terrain. »

La grande surprise des Emmy Awards !

Jason Sudeikis donne vie à ce personnage qui a un charisme particulier. L’acteur a des informations d’identification : des entrées comme Des patrons horribles, une bonne orgie à l’ancienne, nous sommes les meuniers et les oiseaux en colère ils font partie d’une carrière pleine de succès et de la capacité de susciter plus d’un rire du public du monde entier. !Ted lasso réaliser que!

La série a été la grande surprise de la nuit du Emmys. L’émission a remporté les catégories suivantes : Meilleure série comique, Meilleur acteur principal dans une comédie pour Jason Sudeikis, Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie pour Brett Goldstein et Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie pour Hannah Waddingham. Beaucoup à célébrer!

un entraîneur différent. Photo : IMDb.



Voulez-vous profiter de l’histoire de cet entraîneur de football destiné à réussir? La série est diffusée sur Apple TV + où vous pouvez voir la première saison et aussi les entrées du deuxième lot d’épisodes du programme qui seront douze versements au total, deux de plus que la saison originale. La plateforme de streaming reconnaît Ted lasso comme son programme le plus réussi, un cas particulier compte tenu de son origine : Il est basé sur une publicité télévisée.