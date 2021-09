Techland retarde à nouveau Dying Light 2, maintenant disponible en février 2022

Les dates de sortie de décembre sont toujours un peu louches; les jeux ont toujours l’impression qu’ils vont réussir ou être reportés à mars de l’année suivante sans aucun entre-deux. Dying Light 2, initialement prévu pour le 7 décembre 2021, appartient à cette dernière catégorie. Techland a reporté le titre de zombie en monde ouvert au 4 février 2022 ce matin, invoquant le besoin de plus de temps pour optimiser et peaufiner le jeu.

La viande de la déclaration publiée sur Twitter se lit comme suit : « L’équipe progresse régulièrement dans la production et le jeu approche de la ligne d’arrivée. Le jeu est terminé et nous le testons actuellement. C’est de loin le projet le plus important et le plus ambitieux que nous ayons jamais réalisé. Malheureusement, nous J’ai réalisé que pour amener le jeu au niveau que nous envisageons, nous avons besoin de plus de temps pour le peaufiner et l’optimiser. »

Mise à jour concernant la date de sortie. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X– Lumière mourante (@DyingLightGame) 14 septembre 2021

C’est le deuxième retard officiel pour Dying Light 2 après que le jeu a été repoussé indéfiniment en janvier 2020, qui a ensuite été réintroduit plus tôt cette année. Mais pour remettre le titre à niveau, Techland a besoin de quelques mois de plus. Cela signifie que le jeu sortira désormais à proximité d’Elden Ring, Sifu, Saints Row et Horizon Forbidden West.

« Nous sommes désolés de vous faire attendre un peu plus longtemps, mais nous voulons que le jeu réponde à vos attentes les plus élevées lors de sa sortie et nous ne voulons pas faire de compromis là-dessus. » Les créateurs de presse et de contenu pourront apparemment jouer au jeu le mois prochain lors d’une série d’événements en avant-première. Aviez-vous hâte de jouer à Dying Light 2 en décembre ? Attendez un peu plus longtemps dans les commentaires ci-dessous.