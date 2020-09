Team Fortress 2: Les fans prennent plus de plaisir avec le jeu !!!

La performance de Rick May était souvent supérieure dans Team Fortress 2; De plus, l’âge du jeu a permis à May de dépeindre Soldier comme le psychopathe sanguinaire que le monde a appris à aimer.

Valve a créé un hommage permanent au regretté Rick May uniquement hors des sentiers battus dans l’une des anciennes cartes de Team Fortress 2. Rick May a également prononcé des personnages classiques tels que Peppy Hare à Star Fox 64 et Dr M dans Sly 3: Honor Among Thieves, qui est décédé des complications de tout le virus COVID-19 en avril. Les fans, nouveaux et anciens, ont pleuré la perte, développant une résurgence d’inventions de fans englobant Team Fortress 2 alors que la communauté des joueurs revisitait le jeu et admirait l’acteur déchu. La fonctionnalité de Rick May a souvent été mise en évidence dans les films de Team Fortress, y compris une touche comique exceptionnelle dans «Date d’expiration», un pilote de 2014 pour une émission de natation pour adultes non réalisée basée sur le jeu.

Un mois après le départ de mai, Valve a publié une mise à niveau vers Team Fortress 2, commémorant le gars. Ajout d’un nouveau thème de menu principal et de figurines de son personnage de soldat parsemées tout au long du jeu. Ces statues, qui ont été placées dans les salles d’apparition sur la plupart des canaux officiels, lisent un sous-ensemble de lignes vocales du personnage lorsqu’il est approché. Cette mise à niveau a duré un mois avant d’être supprimée et le match est revenu à sa prochaine décennie de présence fatiguée. Heureusement, la statue ne disparaîtra pas définitivement, maintenant remplacée par un écran durable et significatif.

Représentant la collection de têtes de la bande-annonce «Meet the Soldier» de Team Fortress 2 et la statue de bronze placée pour la première fois tout au long du jeu après le décès de Rick May, son épitaphe a été définitivement introduite dans Team Fortress 2 aux notes de mise à jour de Valve le 21 août. Il restera comme un mémorial stationnaire dans l’acteur de voix qui a représenté la classe de soldat du match. Les joueurs peuvent trouver l’hommage tout en jouant sur le rendu des points de contrôle de Granary. La statue est juste à l’extérieur de la ponte de Red à droite, bien qu’elle soit hors limites et juste derrière la clôture. Pour ceux qui veulent une meilleure apparence, le mémorial peut être mieux vu sur un serveur privé où les joueurs peuvent couper l’escrime à l’aide du menu de triche du jeu.

Team Fortress 2 a été publié pour la première fois en octobre 2007 et a reçu des mises à jour régulières, bien qu’elles maintiennent un peu plus le jeu à jour que l’incorporation d’un nouveau contenu significatif. Pourtant, la base de fans dédiée de TF2 a continué à pomper de nouveaux canaux pour les serveurs personnalisés, et Valve publie toujours des produits cosmétiques frais plusieurs fois par an. Le jeu a eu un effet profond sur les titres potentiels, par exemple en servant d’inspiration claire pour son gameplay d’Overwatch de Blizzard et d’autres tireurs de héros.

Team Fortress 2 a plus de style dans ses 30 premières secondes de thème que n’importe quelle note dans toute sa «bande sonore». pic.twitter.com/eBGFaRlQ9s – Merrio ✊🏿 (@merriospas) 4 septembre 2020

Les personnages puissants représentés par des célébrités comme Rick May dans Team Fortress 2 ont transformé les marines de l’espace silencieux standard des tireurs précédents en personnages animés à part entière. De plus, l’époque du match a permis à May de dépeindre les soldats comme le psychopathe sanguinaire que le monde a appris à apprécier. Le personnage était un pistolet fou à louer qui a menti sur son service militaire, tout en s’enveloppant du drapeau américain pour excuser ses tendances abusives. Comme tout le reste de l’univers TF2, c’est joué pour rire, mais c’est un mélange de design visuel adapté aux enfants et de thèmes matures qui n’existeraient presque certainement pas puisque c’est sur le marché d’aujourd’hui. Rick May est parti, mais ses contributions distinctives au monde du jeu vivront éternellement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂