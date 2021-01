TCL Wearable Display: ces lunettes élégantes avec deux écrans micro-OLED nous promettent une immersion totale dans notre contenu

Lors des derniers salons dédiés à l’électronique grand public auxquels il a été présent, comme la dernière édition de l’IFA, TCL s’est beaucoup intéressé au marché des wearables. En fait, cette entreprise chinoise a confirmé il y a longtemps qu’elle avait lancé une initiative connue sous le nom de Projet tir à l’arc cela lui permettrait de mettre sur le marché des appareils à usage personnel équipés des dernières technologies. Et ces lunettes sont la première matérialisation commerciale de cette idée.

Les écrans portables sont équipés de deux écrans micro-OLED avec une résolution Full HD et un port USB-C qui nous permet de les connecter à n’importe quel appareil capable de transporter des signaux 1080p via cette interface de connexion. Cette fonctionnalité les rend en théorie compatibles avec une très large gamme d’appareils, tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

Deux écrans OLED Full HD pour nous plonger dans notre contenu

TCL n’a pas encore révélé toutes les caractéristiques de ces lunettes intéressantes, mais, selon cette marque, le sentiment que les utilisateurs auront lorsque nous les mettrons sera comparable à l’observation un écran de cinéma de 140 pouces à une distance apparente de 4 mètres. De plus, toujours selon la marque chinoise, ses panneaux OLED nous offrent des images nettes et vives, ce que nous espérons avoir l’occasion de voir si l’occasion de les tester à fond se présente.

Selon TCL, ces lunettes nous offrent une sensation comparable à celle d’un écran de 140 pouces à 4 m de distance.

Les scénarios d’utilisation proposés par TCL pour ces lunettes sont attractifs. En fait, nous pouvons les utiliser pour regarder des films, profiter de jeux vidéo, jouer à des concerts ou avec tout autre contenu auquel nous pouvons accéder depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, et qui bénéficie de une capacité d’immersion profonde.

La connexion permanente à un autre appareil à l’aide d’un câble présente un avantage: les lunettes reçoivent l’énergie électrique dont elles ont besoin pour fonctionner à travers ce même fil, nous n’avons donc pas à nous soucier de son autonomie. Cependant, cet appareil laisse également plusieurs doutes dans l’air.

on ne sait pas encore combien ils pèsent (Bien que TCL assure qu’ils sont légers), s’ils intègrent leurs propres haut-parleurs ou nous obligent à utiliser des écouteurs, s’ils sont compatibles avec des lunettes de correction visuelle, et aussi si le câble de connexion peut être encombrant lors de sessions d’utilisation prolongées. Nous espérons que ce fabricant nous fournira plus d’informations prochainement.

TCL Wearable Display: prix et disponibilité

TCL a confirmé que ces lunettes arriveront dans les magasins d’ici la fin de 2021, bien qu’il n’ait pas encore publié son prix. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouvelles informations sur ce produit intéressant.