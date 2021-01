TBT # 107 | Mise à niveau: mise à jour (2018, Leigh Whannell)

Un film qui est passé sous le radar de nombreuses personnes en 2018 était Améliorer, dirigé par Leigh Whannell (The Invisible Man) et avec brio Logan Marshall-Vert (Prométhée et l’invitation), Betty Gabriel (Cours!) Et Harrison Gilbertson (Besoin de vitesse et dans les hautes herbes).

Le film est l’un des rares du genre cyberpunk, qui Blade Runner – l’original -, ils savaient présenter le vibe monde le plus oppressant dans lequel la technologie prend le dessus. Mais ne vous y trompez pas, le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui n’est pas aussi éloigné du genre cyberpunk que vous pourriez le penser.

Nous avons une surveillance constante dans le monde virtuel, certains pays ont des caméras qui identifient leurs citoyens, des algorithmes prédisent notre modèle d’intérêt / d’achat, ce qui nous manque vraiment dans un monde cyberpunk, ce sont les implants incroyables.

SYNOPSIS

Le film raconte l’histoire de Trace grise, un mécanicien automobile analogique, essentiellement un homme analogique vivant dans un monde plein de technologie.

La vie de gris cela change lorsque sa femme est tuée dans un accident et qu’il devient tétraplégique.

Un millionnaire excentrique lui offre le moyen idéal pour améliorer sa vie, ou plutôt, la rendre aussi proche de la normale qu’elle l’était à l’aide d’une micropuce, appelée STEM qui lui permet de reprendre ses mouvements corporels. , mais rien n’est vraiment ce qu’il semble être.

VERDICT

Le caractère de gris et la performance de Logan Marshall-Vert rendre le film plus proche d’un jeu vidéo aujourd’hui que d’un personnage de film.

Je dis que, pour le temps qu’un jeu doit établir son caractère, que contrairement à un film, il a beaucoup plus d’heures de durée qu’un long métrage, et même avec 100 min, Améliorer il parvient à nous présenter les facettes les plus diverses de l’ex-mécanicien qui va bien au-delà de «reprendre ses mouvements à l’aide d’une puce électronique».

Le montage du film, ainsi que la mise en scène rendent le film aussi vivant que la ville qui l’entoure.

Les coupes dynamiques, la chorégraphie des combats et l’ambiance, nous font nous sentir presque immergés dans ce monde dans lequel beaucoup ont déjà renoncé à vivre, et se sont plongés dans la réalité virtuelle comme un moyen d’échapper au monde pauvre qui les entoure, et hors de leur contrôle.

Améliorer il est facilement devenu l’un de mes films préférés dans la vie, même si je ne l’ai regardé qu’en 2021. Si vous ne connaissez toujours pas l’histoire de gris et STEM, je vous recommande de regarder le brillant film de Leigh Whannell.

Notre note

5,0 / 5,0

Regardez la bande-annonce du film:

Saviez-vous que TBT est une colonne hebdomadaire de Feededigno; voir les dernières publications:

TBT # 106 | Les garçons perdus (1988, Joel Schumacher)

TBT # 105 | Les aventures de Sharkboy et Lavagirl (2005, Robert Rodriguez)

TBT # 104 | Le monde étrange de Jack (1993, Tim Burton)

Pour tout vérifier TBT précédent cliquez ici!

Profitez de notre travail? Que diriez-vous de nous aider à le maintenir?

Être un site Web indépendant au Brésil n’est pas facile. Notre équipe qui travaille – en collaboration et avec beaucoup d’amour – pour vous apporter du contenu chaque jour, vous sera extrêmement reconnaissante de votre collaboration. En savoir plus sur notre campagne sur Soutien et aidez-nous avec votre contribution.