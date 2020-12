Taylor Swift sort-il un troisième album? Détails sur ‘Woodvale’

Deux albums sont sortis en moins de six mois, et on se demande toujours s’il y en a un autre à venir!

Tout comme la sortie du folklore, son nouvel album a toujours été une surprise pour les fans, car Taylor Swift a annoncé le nouvel album juste un jour avant sa sortie le 11 décembre.

Après la sortie du deuxième album de Taylor Swift en 2020, toujours, la chanteuse de « Cardigan » a peut-être laissé aux fans plus d’oeufs de Pâques à ramasser – y compris le nom de ce que les fans pensent être son troisième album dans le folklore univers.

Taylor Swift sort-il un troisième album?

Voici pourquoi les fans pensent que Swift n’a pas fini de sortir de la nouvelle musique et pourquoi ils croient que le troisième album du folklore l’univers s’appelle woodvale.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué quelque chose d’intéressant à son sujet folklore illustration de l’album.

Si quelqu’un est doué pour garder les secrets et être mystérieux, ce doit être Taylor Swift!

Les fans ont remarqué dans les photos d’accompagnement pour le Folklore album, que «evermore» a été écrit dans le coin d’une des photos.

Il s’avère que le deuxième album surprise de Swift de 2020 était en fait intitulé toujours.

Les fans qui ont acheté la version physique du Folklore CD remarqua le mot «woodvale» (qui était caché dans l’encre blanche sur la photo avec elle et l’arbre), et soupçonna qu’il pourrait y avoir un troisième album possible.

Taylor Swift est-elle enceinte?

Plus tôt cette année, les fans avaient également soupçonné que Taylor était enceinte et que la première chanson en evermore, «saule», est le nom possible de son futur bébé.

Le symbolisme de « saule » a également à voir avec la grossesse, la maternité et la fertilité, c’est pourquoi de nombreux fans de Swift pensaient qu’elle allait annoncer sa grossesse avec la sortie de toujours.

Les fans ont des théories sur le troisième album possible, et cela a à voir avec les chiffres.

Semblable à Folklore et evermore, le monde « woodvale » a également huit lettres, c’est pourquoi les fans suggèrent qu’il fait partie d’une trilogie,

D’autres fans ont pu comprendre que dans le quartier britannique des lacs, que Taylor mentionne dans le documentaire Disney Plus, Taylor Swift Folklore The Long Pond Studio Sessions, il y a un maison appelée Woodvale.

Les fans ont également souligné que Woodvale est une ville de Pennsylvanie, où Taylor est né.

D’autres sur TikTok ont ​​remarqué que lorsque vous commandez quelque chose sur le site Web de Taylor, comme les cardigans, il y a trois couleurs différentes, et apparemment, lorsque vous recevez votre commande, il y a trois couleurs différentes de confettis dans l’emballage.

Taylor Swift se retire-t-il de la musique?

D’autres pensent que Taylor sort un éventuel troisième album parce qu’elle pourrait prendre sa retraite, et la raison pour laquelle elle sort autant de nouveaux albums est de sortir d’un éventuel contrat avec son nouveau label afin de prendre sa retraite.

L’une des pistes bonus du nouveau evermore l’album s’appelle «time to go», ce qui est également un soupçon possible de sa retraite.

Dans le tweet ci-dessus, elle a également mentionné que le livret numérique contient également des «photos WOODSY!», Qui suggèrent peut-être le nom du futur album, Woodvale.

Certains fans pensent que Taylor Swift fait une pause dans les projecteurs.

Taylor a déjà dit qu’elle voulait faire une pause dans l’industrie pour élever des enfants, ce qui renvoie à la théorie selon laquelle elle serait enceinte.

Sa chanson, « les lacs », a également des paroles auxquelles les fans pensent.

Les paroles disaient: « Une rose rouge a grandi sur un sol gelé de glace / Sans personne pour la tweeter », ce qui pourrait être une référence à son désir d’élever des enfants hors de la publicité, tout comme sa relation avec Joe Alwyn. très loin des yeux du public.

Il y a aussi une théorie selon laquelle les trois albums sœurs possibles représentent une vie d’amour et de vie, suggérant Woodvale est le dernier album qui termine la trilogie et nous ramène aux « lacs », que Taylor a mentionné qu’elle admirait vraiment dans la spéciale Disney Plus.

Les œufs de Pâques semblent trop évidents pour que les fans ne croient pas qu’un autre album sortira, mais comme nous ne savons jamais ce que Mme Swift va faire ensuite, nous devrons simplement attendre et voir.

Megan Hatch est une écrivaine chez YourTango qui couvre l’actualité du divertissement, la culture pop et l’auto.