Taylor Swift sort-il un autre album? Les théories du 30 avril expliquées

Grâce à un œuf de Pâques dans une vidéo lyrique, le 30 avril est une date à surveiller pour les fans de Taylor Swift depuis décembre 2020.

La conversation autour du 30 avril se réchauffe parmi les fans de Taylor Swift grâce à un certain nombre d’oeufs de Pâques qui semblent convaincre la moitié du fandom qu’un autre nouvel album pourrait être en route.

Rappelez-vous quand Swifties a découvert le mot « Woodvale » caché en elle Folklore illustration de l’album? Bien que Taylor ait nié que c’était le nom d’un troisième Folklore / Evermore album, et en donnant une explication solide à cela, les fans ne sont pas en paix depuis et certains ont, respectueusement, décidé de ne pas y croire.

Le 30 avril approche à grands pas et (certains) les Swifties sont en pleine théorie. Pourquoi le 30 avril? Eh bien, le 30 avril est exactement 140 jours après la sortie de Toujours. Toujours a été libéré 140 jours après Folklore.

Taylor Swift a expliqué les théories du 30 avril. Photo: CBS © 2021 CBS Broadcasting, Inc, République

Will Taylor Swift sortira un troisième album pour accompagner Folklore et Toujours?

Comme nous l’avons découvert au cours de la dernière année, Taylor Swift est plein de surprises. Cependant, interrogée directement sur un troisième album dans une interview avec Jimmy Kimmel en décembre, elle a déclaré: «Jimmy, je suis tellement fatiguée, je suis tellement épuisée… je n’ai plus rien!»

Dans la même interview, Taylor a confirmé que « Woodvale » n’était pas un troisième album, mais simplement un nom de code pour Folklore qui a été utilisé lors de la maquette de la pochette de l’album parce qu’elle avait «trop peur de même dévoiler le titre de l’album pour égaliser [her] les coéquipiers les plus proches de la direction. » Il a été laissé sur l’une des images par erreur.

Taylor a également déclaré dans une séance de questions-réponses sur YouTube que Folklore et Toujours faisaient partie d’une anthologie en deux parties: «Je voulais toujours plus représenter l’automne et l’hiver tandis que le folklore représente le printemps et l’été. J’ai toujours voulu faire une anthologie en deux parties qui est un travail collectif et cela s’est produit naturellement.

Malgré ces commentaires de Taylor et le fait qu’elle soit maintenant entrée dans son ère de réenregistrement, les théories de Woodvale / troisième album / TS10 ont persisté.

Pourquoi les gens pensent-ils qu’un troisième album de Taylor Swift arrive?

1) L’horloge de la vidéo lyrique «Cowboy Like Me».

Comme nous le savons tous avec Taylor, les indices sont partout. Dans la vidéo lyrique, il y a une horloge qui se trouve au-dessus de 3 livres. L’heure de l’horloge indique 4h30. Bien sûr, 4/30 pourrait également se lire comme 30 avril, où nous nous trouvons maintenant. Le 30 avril est exactement 140 jours depuis la sortie de Toujours, qui a été libéré 140 jours après Folklore. 4 + 3 + 0 + 2 + 1 (30/04/21) ajoute également à 10. Le prochain nouvel album serait son 10e.

2) Taylor tweets en utilisant trois emojis / mots / symboles.

Au cours des dernières semaines, Taylor a tweeté en utilisant 3 émojis à la fois, ce que les fans voient comme un indice qui pointe vers une « trilogie ». Taylor utilise 3 emojis dans ses tweets et sur Instagram depuis un certain temps, donc on ne sait pas si c’est un œuf de Pâques ou si elle aime juste … vraiment les emojis.

3) Le merch Folklore / Evermore

Une théorie de longue date sur un éventuel troisième album a été alimentée par les 3 cardigans de différentes couleurs qui ont été vendus sur son magasin de marchandises, aux côtés de 3 chouchous de couleurs différentes.

Il y a aussi d’innombrables théories sur Swift Tok qui vont encore plus en détail avec tous les indices apparents et des œufs de Pâques pointant vers un possible troisième album sœur.

Malgré les théories convaincantes, Taylor est maintenant passée à son projet de réenregistrement.

Comme le fandom l’a déjà théorisé, le prochain album de réenregistrement de Taylor semble être 1989, sur la base du fait que nous avons déjà entendu un extrait de « Wildest Dreams » et déterré tous ces œufs de Pâques qu’elle a révélés dans son interview avec Stephen Colbert.

1989 c’est aussi 3 albums après Intrépide – ce qui pourrait expliquer la théorie des trois emojis. Il n’est pas hors de question que Taylor puisse annoncer la date de sortie, ou même publier le premier 1989 single réenregistré le 30 avril, qui est aussi un vendredi.

Quoi qu’il en soit, il est temps d’activer ces notifications (et ces chaussures de clown!), Si vous ne l’avez pas déjà fait.

